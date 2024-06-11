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Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Украины в этом году

Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Украины в этом году - 11.06.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк сохранил прогноз по росту ВВП Украины в этом году

Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3,2% и на 6,5% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:02+0300

2024-06-11T17:02+0300

2024-06-11T17:02+0300

экономика

ввп украины

прогноз

всемирный банк

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ВАШИНГТОН, 11 июн — ПРАЙМ. Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП Украины в 2024 году на 3,2% и на 6,5% в 2025 году, следует из опубликованного доклада международной организации. Согласно представленным табличным значениям, в 2026 году рост украинской экономики в реальном выражении составит 5,1%. Как отмечается в докладе, Всемирный банк исходит из продолжения украинского конфликта на протяжении 2024 года, что будет влиять на экономику страны. При этом затраты на реконструкцию и восстановление инфраструктуры Украины международная организация оценила в 486 миллиардов долларов. "Затраты на реконструкцию оцениваются в 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия, что примерно в 2,8 раза превышает номинальный ВВП 2023 года и значительно превышает предыдущие оценки", - подчеркивается в докладе.

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ввп украины, прогноз, всемирный банк