https://1prime.ru/20240611/prognoz-849084405.html

Эксперт не согласился с прогнозом Всемирного банка по росту ВВП России

Эксперт не согласился с прогнозом Всемирного банка по росту ВВП России - 11.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт не согласился с прогнозом Всемирного банка по росту ВВП России

Прогноз Всемирного банка по росту экономики России в 2024 году на 2,9% "явно пессимистичен", темп роста может быть значительно выше - 3,5%, прокомментировал РИА | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T18:47+0300

2024-06-11T18:47+0300

2024-06-11T18:47+0300

экономика

всемирный банк

прогноз

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Прогноз Всемирного банка по росту экономики России в 2024 году на 2,9% "явно пессимистичен", темп роста может быть значительно выше - 3,5%, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Ранее Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году была повышена до 1,4% с 0,9%. "Прогноз Всемирного банка по экономике РФ явно пессимистичен, темп роста может быть значительно выше", - считает Осадчий. "Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики - ожидаемое повышение ключевой ставки - может способствовать охлаждению перегретой российской экономики и ослабить темп экономического роста в 2024 году до 3,5% - по верхней границе прогноза ЦБ", - добавил он. Однако это вряд ли будет снижение темпов роста до "чрезмерно осторожного прогноза Всемирного банка" в 2,9%. "Напомню, что в первом квартале 2024 года ВВП увеличился на 5,4% год к году", - заключил Осадчий.

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всемирный банк, прогноз