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Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву - 11.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву
В НАТО существуют противоречивые мнения по поводу военной помощи Киеву, признал генсек альянса Йенс Столтенберг. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:14+0300
2024-06-11T17:14+0300
2024-06-11T17:17+0300
политика
нато
саммит
военная помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. В НАТО существуют противоречивые мнения по поводу военной помощи Киеву, признал генсек альянса Йенс Столтенберг."Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите (в Вашингтоне — ред.)", — указал он по итогам заседания в Латвии лидеров стран "Бухарестской девятки". По его словам, большая часть поддержки идет от блока. Он отметил, что одни считают важным нелетальную помощь, другие летальную.Столтенберг также выразил надежду, что Североатлантическому альянсу удастся найти точки соприкосновения в данном вопросе.Более того, как отметил генсек, на саммите в США будет обсуждаться намерение блока ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро.Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
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нато, саммит, военная помощь украине
Политика, НАТО, саммит, военная помощь Украине
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву
Столтенберг признал, что в альянсе есть противоречивые мнения о помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. В НАТО существуют противоречивые мнения по поводу военной помощи Киеву, признал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите (в Вашингтоне — ред.)", — указал он по итогам заседания в Латвии лидеров стран "Бухарестской девятки".
По его словам, большая часть поддержки идет от блока. Он отметил, что одни считают важным нелетальную помощь, другие летальную.
Столтенберг также выразил надежду, что Североатлантическому альянсу удастся найти точки соприкосновения в данном вопросе.
Более того, как отметил генсек, на саммите в США будет обсуждаться намерение блока ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро.
Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц