Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240611/protivorechiya-849080919.html
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву - 11.06.2024, ПРАЙМ
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву
В НАТО существуют противоречивые мнения по поводу военной помощи Киеву, признал генсек альянса Йенс Столтенберг. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:14+0300
2024-06-11T17:17+0300
политика
нато
саммит
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_c862553cb5c995c972ada438e5501e7b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. В НАТО существуют противоречивые мнения по поводу военной помощи Киеву, признал генсек альянса Йенс Столтенберг."Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите (в Вашингтоне — ред.)", — указал он по итогам заседания в Латвии лидеров стран "Бухарестской девятки". По его словам, большая часть поддержки идет от блока. Он отметил, что одни считают важным нелетальную помощь, другие летальную.Столтенберг также выразил надежду, что Североатлантическому альянсу удастся найти точки соприкосновения в данном вопросе.Более того, как отметил генсек, на саммите в США будет обсуждаться намерение блока ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро.Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240611/duda-849062480.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/27/841262710_73:0:2126:1540_1920x0_80_0_0_224896c487aa2cfe39e26fb5a568359e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, саммит, военная помощь украине
Политика, НАТО, саммит, военная помощь Украине
17:14 11.06.2024 (обновлено: 17:17 11.06.2024)
 
Генсек НАТО признал наличие разногласий в альянсе по военной помощи Киеву

Столтенберг признал, что в альянсе есть противоречивые мнения о помощи Украине

© Фото : NATOГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 11 июн – ПРАЙМ. В НАТО существуют противоречивые мнения по поводу военной помощи Киеву, признал генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Внутри НАТО существуют разные точки зрения на этапе подготовки к принятию важных решений на саммите (в Вашингтоне — ред.)", — указал он по итогам заседания в Латвии лидеров стран "Бухарестской девятки".
По его словам, большая часть поддержки идет от блока. Он отметил, что одни считают важным нелетальную помощь, другие летальную.
Столтенберг также выразил надежду, что Североатлантическому альянсу удастся найти точки соприкосновения в данном вопросе.
Более того, как отметил генсек, на саммите в США будет обсуждаться намерение блока ежегодно вкладывать в военную поддержку Украины 40 миллиардов евро.
Саммит НАТО пройдет с 9 по 11 июля 2024 года в Вашингтоне и будет посвящен 75-летию альянса.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Дуда предложит на саммите НАТО повысить оборонные расходы стран-участниц
12:17
 
ПолитикаНАТОсаммитвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала