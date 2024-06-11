https://1prime.ru/20240611/putin-849062794.html

Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков

Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков - 11.06.2024, ПРАЙМ

Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков

Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:22+0300

2024-06-11T12:22+0300

2024-06-11T12:22+0300

дмитрий песков

владимир путин

самолет

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля во вторник, 11 июня, пообщался с журналистами. "Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию", - сказал он.Песков добавил, что вся отечественная техника, которая используется для перевозки россиян, обслуживается на должном уровне.

https://1prime.ru/20240609/putin-849012128.html

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дмитрий песков, владимир путин, самолет