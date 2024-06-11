https://1prime.ru/20240611/putin-849062794.html
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков - 11.06.2024, ПРАЙМ
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков
Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:22+0300
2024-06-11T12:22+0300
2024-06-11T12:22+0300
дмитрий песков
владимир путин
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849062638_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_02a8872c24d0fcef4c61d562a78973a4.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля во вторник, 11 июня, пообщался с журналистами. "Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию", - сказал он.Песков добавил, что вся отечественная техника, которая используется для перевозки россиян, обслуживается на должном уровне.
https://1prime.ru/20240609/putin-849012128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849062638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_899a468d516f95a62915ddc7de1964bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, владимир путин, самолет
Дмитрий Песков, Владимир Путин, самолет
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков
Песков: Путин использует надежную отечественную авиатехнику для передвижений
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля во вторник, 11 июня, пообщался с журналистами.
"Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию", - сказал он.
Песков добавил, что вся отечественная техника, которая используется для перевозки россиян, обслуживается на должном уровне.
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами