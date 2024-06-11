Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240611/putin-849062794.html
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков - 11.06.2024, ПРАЙМ
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков
Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:22+0300
2024-06-11T12:22+0300
дмитрий песков
владимир путин
самолет
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849062638_0:0:3153:1773_1920x0_80_0_0_02a8872c24d0fcef4c61d562a78973a4.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Официальный представитель Кремля во вторник, 11 июня, пообщался с журналистами. "Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию", - сказал он.Песков добавил, что вся отечественная техника, которая используется для перевозки россиян, обслуживается на должном уровне.
https://1prime.ru/20240609/putin-849012128.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0b/849062638_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_899a468d516f95a62915ddc7de1964bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, владимир путин, самолет
Дмитрий Песков, Владимир Путин, самолет
12:22 11.06.2024
 
Путин использует надежную отечественную авиатехнику, заявил Песков

Песков: Путин использует надежную отечественную авиатехнику для передвижений

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрибытие президента РФ В. Путина в Бишкек
Прибытие президента РФ В. Путина в Бишкек - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин использует для передвижения надежную отечественную авиационную технику, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля во вторник, 11 июня, пообщался с журналистами.
"Вы знаете, что президент России пользуется отечественной авиатехникой, очень надежной авиатехникой, разумеется, с технической, с технологической точки зрения она подвергается специальному обслуживанию", - сказал он.
Песков добавил, что вся отечественная техника, которая используется для перевозки россиян, обслуживается на должном уровне.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
В Кремле прокомментировали встречу Путина с иностранными журналистами
9 июня, 14:42
 
Дмитрий ПесковВладимир Путинсамолет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала