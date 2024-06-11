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Раскрыто, почему россияне меняют работу

Раскрыто, почему россияне меняют работу - 11.06.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, почему россияне меняют работу

Россияне чаще всего меняют место работы, желая получить удовольствие от нее или большую зарплату, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T12:05+0300

2024-06-11T12:05+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россияне чаще всего меняют место работы, желая получить удовольствие от нее или большую зарплату, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости. "В качестве трех главных причин для смены работы респонденты назвали увеличение зарплаты (26%), получение удовольствия от работы (18%), гибкий график и формат работы (15%)", - привела результаты исследования, в ходе которого опросили 2700 респондентов, исполнительный директор "Ромир" Инна Караева. А россияне в возрасте 18-19 лет главной причиной сменить место работы называли учебу по новой специальности (22%). Не так уж мало и тех, кто уже в ближайший год хотел бы сменить работу в связи с открытием собственного бизнеса или ИП, добавляет она. Такое желание выразили 6% опрошенных в возрасте 20-37 лет и 2% респондентов, относящихся к старшему поколению. При этом самые юные участники исследования пока совсем не готовы думать о своем бизнесе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вакансии, работа, рынок труда, зарплата