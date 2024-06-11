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Раскрыто, почему россияне меняют работу - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, почему россияне меняют работу
Раскрыто, почему россияне меняют работу - 11.06.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему россияне меняют работу
Россияне чаще всего меняют место работы, желая получить удовольствие от нее или большую зарплату, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:05+0300
2024-06-11T12:05+0300
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работа
рынок труда
зарплата
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россияне чаще всего меняют место работы, желая получить удовольствие от нее или большую зарплату, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости. "В качестве трех главных причин для смены работы респонденты назвали увеличение зарплаты (26%), получение удовольствия от работы (18%), гибкий график и формат работы (15%)", - привела результаты исследования, в ходе которого опросили 2700 респондентов, исполнительный директор "Ромир" Инна Караева. А россияне в возрасте 18-19 лет главной причиной сменить место работы называли учебу по новой специальности (22%). Не так уж мало и тех, кто уже в ближайший год хотел бы сменить работу в связи с открытием собственного бизнеса или ИП, добавляет она. Такое желание выразили 6% опрошенных в возрасте 20-37 лет и 2% респондентов, относящихся к старшему поколению. При этом самые юные участники исследования пока совсем не готовы думать о своем бизнесе.
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вакансии, работа, рынок труда, зарплата
Вакансии, работа, рынок труда, зарплата
12:05 11.06.2024
 
Раскрыто, почему россияне меняют работу

Исследование: россияне чаще всего меняют работу в поисках большей зарплаты и удовольствия

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий
Ярмарка вакансий - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россияне чаще всего меняют место работы, желая получить удовольствие от нее или большую зарплату, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости.
"В качестве трех главных причин для смены работы респонденты назвали увеличение зарплаты (26%), получение удовольствия от работы (18%), гибкий график и формат работы (15%)", - привела результаты исследования, в ходе которого опросили 2700 респондентов, исполнительный директор "Ромир" Инна Караева.
А россияне в возрасте 18-19 лет главной причиной сменить место работы называли учебу по новой специальности (22%).
Не так уж мало и тех, кто уже в ближайший год хотел бы сменить работу в связи с открытием собственного бизнеса или ИП, добавляет она. Такое желание выразили 6% опрошенных в возрасте 20-37 лет и 2% респондентов, относящихся к старшему поколению. При этом самые юные участники исследования пока совсем не готовы думать о своем бизнесе.
 
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