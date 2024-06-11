https://1prime.ru/20240611/retsepty-849051737.html

Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов

Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов - 11.06.2024, ПРАЙМ

Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что будет целесообразно распространить систему электронных рецептов на лекарственные... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:28+0300

2024-06-11T08:28+0300

2024-06-11T08:29+0300

лекарства

рецепты

татьяна москалькова

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что будет целесообразно распространить систему электронных рецептов на лекарственные препараты на все регионы России. Об этом говорится в докладе омбудсмена, имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости. В документе сказано, что введение электронных рецептов на медпрепараты стало логичным продолжением процесса цифровизации системы здравоохранения. Такие рецепты уже работают в Москве, Владимирской, Белгородской областях, Санкт-Петербурге, Астраханской, Омской областях, на Сахалине. Отмечается, что получить электронный рецепт можно без посещения врача и это особенно важно в периоды сезонных пиков респираторных заболеваний или если пациенту рекомендовано ограничить движение, избегать людных мест; также снижается нагрузка на медицинский персонал. "Полагаем целесообразным распространить систему электронных рецептов на все субъекты России", — говорится в тексте доклада.

https://1prime.ru/20240515/lekarstva-848216758.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

лекарства, рецепты, татьяна москалькова