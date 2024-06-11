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Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов
Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов - 11.06.2024, ПРАЙМ
Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что будет целесообразно распространить систему электронных рецептов на лекарственные... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:28+0300
2024-06-11T08:29+0300
лекарства
рецепты
татьяна москалькова
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что будет целесообразно распространить систему электронных рецептов на лекарственные препараты на все регионы России. Об этом говорится в докладе омбудсмена, имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости. В документе сказано, что введение электронных рецептов на медпрепараты стало логичным продолжением процесса цифровизации системы здравоохранения. Такие рецепты уже работают в Москве, Владимирской, Белгородской областях, Санкт-Петербурге, Астраханской, Омской областях, на Сахалине. Отмечается, что получить электронный рецепт можно без посещения врача и это особенно важно в периоды сезонных пиков респираторных заболеваний или если пациенту рекомендовано ограничить движение, избегать людных мест; также снижается нагрузка на медицинский персонал. "Полагаем целесообразным распространить систему электронных рецептов на все субъекты России", — говорится в тексте доклада.
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лекарства, рецепты, татьяна москалькова
лекарства, рецепты, Татьяна Москалькова
08:28 11.06.2024 (обновлено: 08:29 11.06.2024)
 
Москалькова предложила расширить использование электронных рецептов

Москалькова предложила ввести электронные рецепты на лекарства во всех регионах

© fotolia.com / Alexander RathsЛекарства.
Лекарства. - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© fotolia.com / Alexander Raths
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова полагает, что будет целесообразно распространить систему электронных рецептов на лекарственные препараты на все регионы России. Об этом говорится в докладе омбудсмена, имеющемся в распоряжении агентства РИА Новости.
В документе сказано, что введение электронных рецептов на медпрепараты стало логичным продолжением процесса цифровизации системы здравоохранения. Такие рецепты уже работают в Москве, Владимирской, Белгородской областях, Санкт-Петербурге, Астраханской, Омской областях, на Сахалине.
Отмечается, что получить электронный рецепт можно без посещения врача и это особенно важно в периоды сезонных пиков респираторных заболеваний или если пациенту рекомендовано ограничить движение, избегать людных мест; также снижается нагрузка на медицинский персонал.
"Полагаем целесообразным распространить систему электронных рецептов на все субъекты России", — говорится в тексте доклада.
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лекарстварецептыТатьяна Москалькова
 
 
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