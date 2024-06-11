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Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг - 11.06.2024, ПРАЙМ

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International (CCXI) присвоило РЖД кредитный рейтинг со стабильными прогнозами "AAA" по локальной шкале и... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:44+0300

2024-06-11T09:44+0300

2024-06-11T09:44+0300

экономика

китай

ржд

кредитный рейтинг

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International (CCXI) присвоило РЖД кредитный рейтинг со стабильными прогнозами "AAA" по локальной шкале и "BBB+g" по международной шкале, следует из сообщений российской компании. "Полное фирменное наименование … кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd… присвоен кредитный рейтинг эмитента по локальной шкале – "AAA", прогноз "стабильный"; присвоен кредитный рейтинг эмитента по международной шкале – "BBB+g", прогноз "стабильный", - говорится в сообщении РЖД. РЖД присвоение рейтинга и подробности, связанные с этим, комментировать не стали. Локальный рейтинг присваивается эмитенту, чтобы компании, в данном случае китайские, могли оценивать свои риски при работе с ним, а банки могли выдавать кредиты. Иностранный рейтинг может быть использован для этих же целей иностранными компаниями, которые в своей работе признают рейтинги китайского агентства. China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба.

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китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китай, ржд, кредитный рейтинг