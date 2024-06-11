Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/reyting-849054628.html
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг - 11.06.2024, ПРАЙМ
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International (CCXI) присвоило РЖД кредитный рейтинг со стабильными прогнозами "AAA" по локальной шкале и... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:44+0300
2024-06-11T09:44+0300
экономика
китай
ржд
кредитный рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International (CCXI) присвоило РЖД кредитный рейтинг со стабильными прогнозами "AAA" по локальной шкале и "BBB+g" по международной шкале, следует из сообщений российской компании. "Полное фирменное наименование … кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd… присвоен кредитный рейтинг эмитента по локальной шкале – "AAA", прогноз "стабильный"; присвоен кредитный рейтинг эмитента по международной шкале – "BBB+g", прогноз "стабильный", - говорится в сообщении РЖД. РЖД присвоение рейтинга и подробности, связанные с этим, комментировать не стали. Локальный рейтинг присваивается эмитенту, чтобы компании, в данном случае китайские, могли оценивать свои риски при работе с ним, а банки могли выдавать кредиты. Иностранный рейтинг может быть использован для этих же целей иностранными компаниями, которые в своей работе признают рейтинги китайского агентства. China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба.
https://1prime.ru/20240531/rzhd-848712630.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
китай, ржд, кредитный рейтинг
Экономика, КИТАЙ, РЖД, кредитный рейтинг
09:44 11.06.2024
 
Крупнейшее рейтинговое агентство Китая присвоило РЖД кредитный рейтинг

Агентство CCXI присвоило РЖД кредитный рейтинг со стабильными прогнозами "AAA"

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International (CCXI) присвоило РЖД кредитный рейтинг со стабильными прогнозами "AAA" по локальной шкале и "BBB+g" по международной шкале, следует из сообщений российской компании.
"Полное фирменное наименование … кредитного рейтингового агентства или иной организации, присвоившей рейтинг: China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd… присвоен кредитный рейтинг эмитента по локальной шкале – "AAA", прогноз "стабильный"; присвоен кредитный рейтинг эмитента по международной шкале – "BBB+g", прогноз "стабильный", - говорится в сообщении РЖД.
РЖД присвоение рейтинга и подробности, связанные с этим, комментировать не стали.
Локальный рейтинг присваивается эмитенту, чтобы компании, в данном случае китайские, могли оценивать свои риски при работе с ним, а банки могли выдавать кредиты. Иностранный рейтинг может быть использован для этих же целей иностранными компаниями, которые в своей работе признают рейтинги китайского агентства.
China Chengxin International Credit Rating Co. было создано в 1992 году и стало первым китайским рейтинговым агентством национального масштаба.
Железнодорожный транспорт - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
РЖД сделали опцию оформления онлайн перевозки животных без сопровождения
31 мая, 15:20
 
ЭкономикаКИТАЙРЖДкредитный рейтинг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала