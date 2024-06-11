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Россия снизила добычу нефти, заявили в ОПЕК

Россия снизила добычу нефти, заявили в ОПЕК - 11.06.2024, ПРАЙМ

Россия снизила добычу нефти, заявили в ОПЕК

Добыча нефти в России в мае снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 119 тысяч баррелей в сутки и составила 9,182 миллиона баррелей в сутки, такая оценка... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:37+0300

2024-06-11T14:37+0300

2024-06-11T14:37+0300

энергетика

россия

добыча

опек

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Добыча нефти в России в мае снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 119 тысяч баррелей в сутки и составила 9,182 миллиона баррелей в сутки, такая оценка приводится в июньском докладе ОПЕК. Согласно приложенным таблицам, добыча нефти в России в мае составила 9,182 миллиона баррелей в сутки, тогда как в апреле она была на уровне 9,301 миллиона баррелей в сутки. Снижение, таким образом, составило 119 тысяч баррелей в сутки. При этом данные по добыче конденсата в России не приводятся. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили свои сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А дополнительные ограничения на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в мае сверх квот сокращала добычу на 400 тысяч баррелей в сутки и экспорт - на 121 тысячу баррелей в сутки.

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россия, добыча, опек