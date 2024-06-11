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В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ
В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ - 11.06.2024, ПРАЙМ
В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ
Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются, поскольку ее представителям не дают разрешения на... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:31+0300
2024-06-11T16:31+0300
2024-06-11T16:38+0300
россия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются, поскольку ее представителям не дают разрешения на физическое участие в мероприятиях организации, однако представитель России будет участвовать очно от имени группы в сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Сингапуре, заявили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга."Подтверждаем, что в этот раз действительно будет очное участие представителя России в пленарной сессии ФАТФ в Сингапуре, поскольку он входит от имени ЕАГ в состав оценочной миссии Индии, отчет которой будет рассматриваться на сессии", - сообщили в ведомстве, уточнив, что российский представитель будет участвовать в предстоящих встречах за табличкой ЕАГ."Права Российской Федерации как члена ЕАГ ущемляются, поскольку нам не дают разрешения на физическое участие не только на мероприятиях в ОЭСР, но и на территории других стран", - подчеркнули в Росфинмониторинге."Мы будем участвовать и виртуально как при обсуждении вопросов, касающихся России, так и других пунктов повестки дня", - добавили в ведомстве.
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россия, росфинмониторинг, фатф
РОССИЯ, Росфинмониторинг, ФАТФ
В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ
Росфинмониторинг: РФ поучаствует в сессии ФАТФ от имени Евразийской антиотмывочной группы
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются, поскольку ее представителям не дают разрешения на физическое участие в мероприятиях организации, однако представитель России будет участвовать очно от имени группы в сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Сингапуре, заявили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга.
"Подтверждаем, что в этот раз действительно будет очное участие представителя России в пленарной сессии ФАТФ в Сингапуре, поскольку он входит от имени ЕАГ в состав оценочной миссии Индии, отчет которой будет рассматриваться на сессии", - сообщили в ведомстве, уточнив, что российский представитель будет участвовать в предстоящих встречах за табличкой ЕАГ.
"Права Российской Федерации как члена ЕАГ ущемляются, поскольку нам не дают разрешения на физическое участие не только на мероприятиях в ОЭСР, но и на территории других стран", - подчеркнули в Росфинмониторинге.
"Мы будем участвовать и виртуально как при обсуждении вопросов, касающихся России, так и других пунктов повестки дня", - добавили в ведомстве.
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