https://1prime.ru/20240611/rossiya-849076998.html

В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ

В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ - 11.06.2024, ПРАЙМ

В Росфинмониторинге заявили об ущемлении прав России в ФАТФ

Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются, поскольку ее представителям не дают разрешения на... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:31+0300

2024-06-11T16:31+0300

2024-06-11T16:38+0300

россия

росфинмониторинг

фатф

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Права России как члена Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов (ЕАГ) ущемляются, поскольку ее представителям не дают разрешения на физическое участие в мероприятиях организации, однако представитель России будет участвовать очно от имени группы в сессии Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в Сингапуре, заявили РИА Новости в пресс-службе Росфинмониторинга."Подтверждаем, что в этот раз действительно будет очное участие представителя России в пленарной сессии ФАТФ в Сингапуре, поскольку он входит от имени ЕАГ в состав оценочной миссии Индии, отчет которой будет рассматриваться на сессии", - сообщили в ведомстве, уточнив, что российский представитель будет участвовать в предстоящих встречах за табличкой ЕАГ."Права Российской Федерации как члена ЕАГ ущемляются, поскольку нам не дают разрешения на физическое участие не только на мероприятиях в ОЭСР, но и на территории других стран", - подчеркнули в Росфинмониторинге."Мы будем участвовать и виртуально как при обсуждении вопросов, касающихся России, так и других пунктов повестки дня", - добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240611/ukaz-849051592.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росфинмониторинг, фатф