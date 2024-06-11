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Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/rossiya-849078073.html
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%,... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:36+0300
2024-06-11T16:36+0300
экономика
всемирный банк
прогноз
экономика рф
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП РФ в реальном выражении составит 2,9%, что на 1,6 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе. Всемирный банк также повысил собственную оценку роста российской экономики на 2025 год, ожидая увеличения ВВП на 1,4%, что на 0,5 процентного пункта выше предыдущей оценки. В докладе отмечается, что Всемирный банк ожидает роста экономической активности в течение текущего года, но также прогнозирует сокращение на рынке ипотечного кредитования, что ограничит частный спрос и отразится на росте экономики. В докладе также приводится прогноз Всемирного банка на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%. Рост ВВП РФ в 2023 году, по оценкам международной организации, составил 3,6%.
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всемирный банк, прогноз, экономика рф
Экономика, Всемирный банк, прогноз, экономика РФ
16:36 11.06.2024
 
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики

Всемирный банк повысил прогноз роста экономики России в 2024 году до 2,9%

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году - до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП РФ в реальном выражении составит 2,9%, что на 1,6 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе.
Всемирный банк также повысил собственную оценку роста российской экономики на 2025 год, ожидая увеличения ВВП на 1,4%, что на 0,5 процентного пункта выше предыдущей оценки.
В докладе отмечается, что Всемирный банк ожидает роста экономической активности в течение текущего года, но также прогнозирует сокращение на рынке ипотечного кредитования, что ограничит частный спрос и отразится на росте экономики.
В докладе также приводится прогноз Всемирного банка на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%.
Рост ВВП РФ в 2023 году, по оценкам международной организации, составил 3,6%.
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП Китая на 2024 год
16:34
 
ЭкономикаВсемирный банкпрогнозэкономика РФ
 
 
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