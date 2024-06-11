Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Не смог: рынок не удержался на максимумах - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/rubl-849052135.html
Не смог: рынок не удержался на максимумах
Не смог: рынок не удержался на максимумах - 11.06.2024, ПРАЙМ
Не смог: рынок не удержался на максимумах
Индексы не смогли развить восстановление. В понедельник индекс Мосбиржи понизился на 1,62% до 3180,94 пункта, индекс РТС ослаб на 1,08% до 1130,91 пункта на... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:46+0300
2024-06-11T08:56+0300
экономика
мнения аналитиков
российский рынок акций
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849052135.jpg?1718085402
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Индексы не смогли развить восстановление. В понедельник индекс Мосбиржи понизился на 1,62% до 3180,94 пункта, индекс РТС ослаб на 1,08% до 1130,91 пункта на фоне умеренного укрепления рубля. Индекс RGBI не удержался на максимумах прошлой недели, снизившись на 0,88%.Предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-мае текущего года могла способствовать укреплению рубля. По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 года составил 14 289 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы составили 4 951 млрд руб., ненефтегазовые доходы федерального бюджета достигли 9 338 миллиардов рублей. Таким образом, бюджетный баланс вновь стал положительным (на уровне 501 миллиарда рублей), а накопленное в 2024 году отставание доходов от расходов снизилось в полтора раза — с 1,484 триллиона рублей по итогам четырех месяцев до 983 миллиардов рублей по результатам первых пяти месяцев года.Данные по внешней торговле тоже выступают на стороне рубля. По оценке Федеральной таможенной службы, внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило 50,5 миллиарда долларов. Экспорт товаров из России в указанном периоде сократился до 135,1 миллиарда долларов, на 0,3% в годовом выражении, импорт – на 9,1%, до 84,6 миллиарда долларов.Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил в понедельник, что денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в III квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, а ЦБ будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов. Столь жесткая позиция регулятора тоже может оказывать поддержку рублю, но неблагоприятно отражается на динамике котировок на долговом рынке.В свою очередь, слабая динамика в сегменте ОФЗ оказывает давление на рынок акций. Таким образом, устойчивое восстановление фондовых индексов будет возможным после того, как стабилизируется ситуация в сегменте суверенного долга. До этого времени волатильность на рынке акций может оставаться повышенной. В понедельник индекс RVI, отражающий уровень волатильности на российском фондовом рынке, повысился до 24,05 пункта по сравнению с максимумом на прошлой неделе на уровне 28,44 пункта.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций
Экономика, Мнения аналитиков, российский рынок акций
08:46 11.06.2024 (обновлено: 08:56 11.06.2024)
 

Не смог: рынок не удержался на максимумах

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
Все материалы
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Индексы не смогли развить восстановление. В понедельник индекс Мосбиржи понизился на 1,62% до 3180,94 пункта, индекс РТС ослаб на 1,08% до 1130,91 пункта на фоне умеренного укрепления рубля. Индекс RGBI не удержался на максимумах прошлой недели, снизившись на 0,88%.
Предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-мае текущего года могла способствовать укреплению рубля. По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 года составил 14 289 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы составили 4 951 млрд руб., ненефтегазовые доходы федерального бюджета достигли 9 338 миллиардов рублей. Таким образом, бюджетный баланс вновь стал положительным (на уровне 501 миллиарда рублей), а накопленное в 2024 году отставание доходов от расходов снизилось в полтора раза — с 1,484 триллиона рублей по итогам четырех месяцев до 983 миллиардов рублей по результатам первых пяти месяцев года.
Данные по внешней торговле тоже выступают на стороне рубля. По оценке Федеральной таможенной службы, внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило 50,5 миллиарда долларов. Экспорт товаров из России в указанном периоде сократился до 135,1 миллиарда долларов, на 0,3% в годовом выражении, импорт – на 9,1%, до 84,6 миллиарда долларов.
Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил в понедельник, что денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в III квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, а ЦБ будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов. Столь жесткая позиция регулятора тоже может оказывать поддержку рублю, но неблагоприятно отражается на динамике котировок на долговом рынке.
В свою очередь, слабая динамика в сегменте ОФЗ оказывает давление на рынок акций. Таким образом, устойчивое восстановление фондовых индексов будет возможным после того, как стабилизируется ситуация в сегменте суверенного долга. До этого времени волатильность на рынке акций может оставаться повышенной. В понедельник индекс RVI, отражающий уровень волатильности на российском фондовом рынке, повысился до 24,05 пункта по сравнению с максимумом на прошлой неделе на уровне 28,44 пункта.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковроссийский рынок акций
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала