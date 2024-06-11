https://1prime.ru/20240611/rubl-849052135.html

Не смог: рынок не удержался на максимумах

Не смог: рынок не удержался на максимумах - 11.06.2024, ПРАЙМ

Не смог: рынок не удержался на максимумах

Индексы не смогли развить восстановление. В понедельник индекс Мосбиржи понизился на 1,62% до 3180,94 пункта, индекс РТС ослаб на 1,08% до 1130,91 пункта на... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T08:46+0300

2024-06-11T08:46+0300

2024-06-11T08:56+0300

экономика

мнения аналитиков

российский рынок акций

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849052135.jpg?1718085402

МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Индексы не смогли развить восстановление. В понедельник индекс Мосбиржи понизился на 1,62% до 3180,94 пункта, индекс РТС ослаб на 1,08% до 1130,91 пункта на фоне умеренного укрепления рубля. Индекс RGBI не удержался на максимумах прошлой недели, снизившись на 0,88%.Предварительная оценка исполнения федерального бюджета в январе-мае текущего года могла способствовать укреплению рубля. По данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-мае 2024 года составил 14 289 миллиардов рублей. Нефтегазовые доходы составили 4 951 млрд руб., ненефтегазовые доходы федерального бюджета достигли 9 338 миллиардов рублей. Таким образом, бюджетный баланс вновь стал положительным (на уровне 501 миллиарда рублей), а накопленное в 2024 году отставание доходов от расходов снизилось в полтора раза — с 1,484 триллиона рублей по итогам четырех месяцев до 983 миллиардов рублей по результатам первых пяти месяцев года.Данные по внешней торговле тоже выступают на стороне рубля. По оценке Федеральной таможенной службы, внешнеторговое сальдо РФ в январе-апреле 2024 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 18,8% и составило 50,5 миллиарда долларов. Экспорт товаров из России в указанном периоде сократился до 135,1 миллиарда долларов, на 0,3% в годовом выражении, импорт – на 9,1%, до 84,6 миллиарда долларов.Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов сообщил в понедельник, что денежно-кредитные условия достигнут максимальной жесткости в III квартале 2024 года, если этого будет недостаточно для замедления спроса и инфляции, а ЦБ будет готов повысить ключевую ставку в июле более чем на 100 базисных пунктов. Столь жесткая позиция регулятора тоже может оказывать поддержку рублю, но неблагоприятно отражается на динамике котировок на долговом рынке.В свою очередь, слабая динамика в сегменте ОФЗ оказывает давление на рынок акций. Таким образом, устойчивое восстановление фондовых индексов будет возможным после того, как стабилизируется ситуация в сегменте суверенного долга. До этого времени волатильность на рынке акций может оставаться повышенной. В понедельник индекс RVI, отражающий уровень волатильности на российском фондовом рынке, повысился до 24,05 пункта по сравнению с максимумом на прошлой неделе на уровне 28,44 пункта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций