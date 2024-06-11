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Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%

Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% - 11.06.2024, ПРАЙМ

Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%

Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:57+0300

2024-06-11T17:57+0300

2024-06-11T17:58+0300

банк россии

рубль

экспортная выручка

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ. "Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в апреле составили 14,0 и 9,6 миллиарда долларов США соответственно (в марте – 14,3 и 8,9 миллиарда долларов США соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте – 43,9%), а в расчетах за импорт выросла до 41,5% (в марте – 40,6%)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. Регулятор поясняет, что увеличение доли рублевого импорта происходило за счет снижения объемов импорта с расчетами в валютах дружественных стран из-за усиления ограничений. "При этом на фоне высокой экспортной выручки на российском рынке улучшилась ситуация с юаневой ликвидностью", - отмечает ЦБ.

https://1prime.ru/20240611/stavka-849081847.html

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рубль, экспортная выручка