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Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% - 11.06.2024, ПРАЙМ
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:57+0300
2024-06-11T17:57+0300
2024-06-11T17:58+0300
банк россии
рубль
экспортная выручка
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ. "Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в апреле составили 14,0 и 9,6 миллиарда долларов США соответственно (в марте – 14,3 и 8,9 миллиарда долларов США соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте – 43,9%), а в расчетах за импорт выросла до 41,5% (в марте – 40,6%)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. Регулятор поясняет, что увеличение доли рублевого импорта происходило за счет снижения объемов импорта с расчетами в валютах дружественных стран из-за усиления ограничений. "При этом на фоне высокой экспортной выручки на российском рынке улучшилась ситуация с юаневой ликвидностью", - отмечает ЦБ.
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рубль, экспортная выручка
Банк России, рубль, экспортная выручка
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%
ЦБ: доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле упала до 40,4 процента
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ.
"Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в апреле составили 14,0 и 9,6 миллиарда долларов США соответственно (в марте – 14,3 и 8,9 миллиарда долларов США соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте – 43,9%), а в расчетах за импорт выросла до 41,5% (в марте – 40,6%)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.
Регулятор поясняет, что увеличение доли рублевого импорта происходило за счет снижения объемов импорта с расчетами в валютах дружественных стран из-за усиления ограничений.
"При этом на фоне высокой экспортной выручки на российском рынке улучшилась ситуация с юаневой ликвидностью", - отмечает ЦБ.
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