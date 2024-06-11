Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240611/rubl-849082956.html
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% - 11.06.2024, ПРАЙМ
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:57+0300
2024-06-11T17:58+0300
банк россии
рубль
экспортная выручка
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_c11470921e6951ced71ed9b75d9a9165.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ. "Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в апреле составили 14,0 и 9,6 миллиарда долларов США соответственно (в марте – 14,3 и 8,9 миллиарда долларов США соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте – 43,9%), а в расчетах за импорт выросла до 41,5% (в марте – 40,6%)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ. Регулятор поясняет, что увеличение доли рублевого импорта происходило за счет снижения объемов импорта с расчетами в валютах дружественных стран из-за усиления ограничений. "При этом на фоне высокой экспортной выручки на российском рынке улучшилась ситуация с юаневой ликвидностью", - отмечает ЦБ.
https://1prime.ru/20240611/stavka-849081847.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83700/25/837002598_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_2d1f940737c267fbf74f0f6068a8ac72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рубль, экспортная выручка
Банк России, рубль, экспортная выручка
17:57 11.06.2024 (обновлено: 17:58 11.06.2024)
 
Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%

ЦБ: доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле упала до 40,4 процента

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4%, при этом в расчетах за импорт выросла до 41,5%, сообщается материалах ЦБ РФ.
"Экспортная выручка и расчеты за импорт в валютах дружественных стран в апреле составили 14,0 и 9,6 миллиарда долларов США соответственно (в марте – 14,3 и 8,9 миллиарда долларов США соответственно). Доля операций в рублях в экспортной выручке в апреле снизилась до 40,4% (в марте – 43,9%), а в расчетах за импорт выросла до 41,5% (в марте – 40,6%)", - говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ.
Регулятор поясняет, что увеличение доли рублевого импорта происходило за счет снижения объемов импорта с расчетами в валютах дружественных стран из-за усиления ограничений.
"При этом на фоне высокой экспортной выручки на российском рынке улучшилась ситуация с юаневой ликвидностью", - отмечает ЦБ.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
В "Ренессанс Капитале" дали прогноз по ставке ЦБ в обозримой перспективе
17:38
 
Банк Россиирубльэкспортная выручка
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала