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Экс-премьер Японии не считает саммит по Украине мирным

Экс-премьер Японии не считает саммит по Украине мирным - 11.06.2024, ПРАЙМ

Экс-премьер Японии не считает саммит по Украине мирным

Бывший премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с агентством РИА Новости, говоря о саммите в Швейцарии по теме конфликта на Украине, заявил, что мероприятие, где... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:06+0300

2024-06-11T09:06+0300

2024-06-11T09:41+0300

политика

россия

украина

япония

конференция по украине

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ТОКИО, 11 июн – ПРАЙМ. Бывший премьер Японии Юкио Хатояма в беседе с агентством РИА Новости, говоря о саммите в Швейцарии по теме конфликта на Украине, заявил, что мероприятие, где представлена только одна сторона конфликта, не является мирным. "Если это мирная конференция, то пока обе сопричастные страны не войдут (в нее — ред.), мир не построить. А так это мирная конференция группы поддержки. Это не только не приведет к построению мира, но и наоборот может привести к затягиванию конфликта. Самое главное – чтобы обе страны Украина и Россия серьезно обсудили и приложили усилия, чтобы как можно скорее прекратились военные действия. В конференции нет России, нет Китая. Мирная конференция, в которой только одна сторона, не является мирной в истинном смысле слова", — пояснил он. "Мирный саммит" по Украине пройдет в Швейцарии, 15-16 июня. Участники планируют обсудить "формулу мира" Зеленского.Ранее отмечалось, что Россию на саммит не пригласили. На этом фоне ряд незападных стран, в том числе Китай, отказались от участия в саммите, подчеркнув, что без Москвы достижение мира невозможно. Кроме того, президент США Джо Байден, сославшись на загруженный график, также отказался приезжать на саммит.Журналистка швейцарской газеты Temps Мари-Элен Миотон ранее писала, что конференция по Украине в Швейцарии грозит потерпеть фиаско. По ее словам, "формула мира", предложенная Зеленским, выглядит как просьба о капитуляции, адресованная России, в то время как "на земле" Украина находится в затруднительном положении.

https://1prime.ru/20240610/zelenskiy-849042502.html

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россия, украина, япония, конференция по украине