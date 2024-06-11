https://1prime.ru/20240611/sanatsiya-849054148.html

ЦБ не смог взыскать убытки на 284 миллиарда рублей по иску о санации

ЦБ не смог взыскать убытки на 284 миллиарда рублей по иску о санации - 11.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ не смог взыскать убытки на 284 миллиарда рублей по иску о санации

Арбитражный суд Московского округа обязал Банк России пересмотреть решение по иску к бывшему банкиру Микаилу Шишканову и топ-менеджерам Рост Банка. По мнению... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:34+0300

2024-06-11T09:34+0300

2024-06-11T10:01+0300

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа обязал Банк России пересмотреть решение по иску к бывшему банкиру Микаилу Шишканову и топ-менеджерам Рост Банка. По мнению судей, регулятор некорректно применил норму закона "О банкротстве" для расчета убытков. Об этом пишет РБК. Данное решение суд вынес 23 мая. Оно отменяет решения нижестоящих инстанций.Отмечается, что иск ЦБ против Шишканова и экс-топ-менеджеров Рост Банка основывался на пункте 5 статьи 189.23 закона "О банкротстве". Но суд кассационной инстанции указал на нарушение норм материального права. РБК со ссылкой на экспертов сообщил, что вопросы применения данной нормы часто вызывают споры и обсуждения и теперь регулятору нужно уточнить свои требования и представить доказательства убытков по новым основаниям. На новое рассмотрение дела может потребоваться примерно полтора года.У работавшего с 1990-х годов Рост Банка в декабре 2014 года возникли проблемы, связанные с выплатой денег вкладчикам.ЦБ РФ объявил о санации Рост Банка и поручил провести меры по его финансовому оздоровлению Бинбанку, который выделил на санацию 35,9 миллиарда рублей.В декабре 2015 года Микаил Шишканов стал единоличным санатором Рост Банка. Однако осенью 2017 года проблемы возникли у самого Бинбанка, попавшего из-за этого под санацию регулятора вместе с банками групп "Открытие" и Промсвязьбанк.Перечисленные кредитные организации, которых связывали значительные межбанковские кредиты, вошли в так называемое "московское кольцо".

https://1prime.ru/20240611/bank-849053693.html

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