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Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи - 11.06.2024, ПРАЙМ
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:06+0300
2024-06-11T09:06+0300
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экономика
россия
платежи
swift
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, следует из материала РИА Новости.Согласно изданию, решение о введении санкций может быть принято на предстоящем саммите G7 в Италии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор материала отметил, что такого рода решение может оказать значительное влияние на российскую экономику и ее международные финансовые операции, а также усложнить покупку подсанкционных товаров, особенно высокотехнологичных."Никто не хочет попасть в черный список и быть отключенным от SWIFT — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Турция, ни Армения, ни Китай", — заметил в беседе с изданием Евгений Шатов, партнер Capital Lab.Однако, у Москвы остаются альтернативные варианты расчетов с третьими странами, такими как Китай, Индия и Турция. Россия имеет собственные платежные системы, такие как система быстрых платежей Банка России и другие. Китайская система CIPS и индийская RuPay также могут служить альтернативой SWIFT. Ко всему прочему, существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay, которая может быть более сложной для отслеживания. Эксперты считают, что такой проект можно реализовать уже в следующем году.
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россия, платежи, swift
Экономика, РОССИЯ, платежи, SWIFT
Полная блокировка: Запад готовит новую атаку на российские платежи
РИА Новости: Запад готовит санкции против российского аналога SWIFT
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Евросоюз и страны "Большой семерки" активно обсуждают ограничения против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, следует
из материала РИА Новости.
Согласно изданию, решение о введении санкций может быть принято на предстоящем саммите G7 в Италии.
Автор материала отметил, что такого рода решение может оказать значительное влияние на российскую экономику и ее международные финансовые операции, а также усложнить покупку подсанкционных товаров, особенно высокотехнологичных.
"Никто не хочет попасть в черный список и быть отключенным от SWIFT — ни Казахстан, ни Киргизия, ни Турция, ни Армения, ни Китай", — заметил в беседе с изданием Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
Однако, у Москвы остаются альтернативные варианты расчетов с третьими странами, такими как Китай, Индия и Турция. Россия имеет собственные платежные системы, такие как система быстрых платежей Банка России и другие. Китайская система CIPS и индийская RuPay также могут служить альтернативой SWIFT.
Ко всему прочему, существует план создания на базе блокчейна международной расчетной системы BRICS Pay, которая может быть более сложной для отслеживания. Эксперты считают, что такой проект можно реализовать уже в следующем году.
СМИ: G7 и ЕС хотят заставить банки отказаться от российского аналога SWIFT