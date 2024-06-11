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США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время - 11.06.2024, ПРАЙМ

США объявят о новых санкциях против России в ближайшее время

США в ближайшее время объявят о новых антироссийских ограничительных мерах, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T22:54+0300

2024-06-11T22:54+0300

2024-06-11T22:55+0300

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ВАШИНГТОН, 11 июн — ПРАЙМ. США в ближайшее время объявят о новых антироссийских ограничительных мерах, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."На этой неделе мы объявим о ряде новых чувствительных санкций и мер по экспортному контролю, которые будут реализованы в рамках ряда обязательств, взятых на себя лидерами стран "Большой семерки", — отметил он на брифинге.Кирби добавил, что новые санкции и меры экспортного контроля будут нацелены на "организации и сети", которые, как он утверждает, помогают России в закупке иностранной продукции.Также координатор Белого дома уточнил, что ограничения будут призваны усилить давление на российский военно-промышленные сектор.Дополнительные детали и конкретные сроки введения санкционных мер Кирби раскрывать не стал.Россия начала спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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санкции против рф, сша, россия, впк