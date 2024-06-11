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Сбербанк отчитался о чистой прибыли по РСБУ за январь-май

Сбербанк отчитался о чистой прибыли по РСБУ за январь-май - 11.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк отчитался о чистой прибыли по РСБУ за январь-май

Сбербанк за пять месяцев заработал чистую прибыль по РСБУ в 628,4 миллиарда рублей, что на 6,7% больше показателя годичной давности; в мае чистая прибыль... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:58+0300

2024-06-11T09:58+0300

2024-06-11T10:20+0300

сбербанк

чистая прибыль

рсбу

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Сбербанк за пять месяцев заработал чистую прибыль по РСБУ в 628,4 миллиарда рублей, что на 6,7% больше показателя годичной давности; в мае чистая прибыль увеличилась почти на 13% в годовом выражении и составила 133,4 миллиарда рублей, сообщил банк."В мае чистая прибыль "Сбера" выросла на 12,9% год к году до 133,4 миллиарда рублей, а рентабельность капитала составила 22,9%... За пять месяцев 2024 года "Сбер" заработал 628,4 миллиарда рублей, обеспечив рентабельность на уровне 22,5%", - приводится в сообщении заявление главы банка Германа Грефа.Расходы на резервы под возможные кредитные убытки за пять месяцев выросли на 10,5% и составили 252,6 миллиарда рублей, за май - на 45,9%, до 20,5 миллиарда рублей.Количество розничных клиентов выросло с начала года на 400 тысяч человек - до 108,9 миллиона. Число активных корпоративных клиентов составило 3,2 миллиона компаний, сказано также в сообщении.

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сбербанк, чистая прибыль, рсбу