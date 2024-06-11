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Сбербанк нарастил объем кредитования населения

Сбербанк нарастил объем кредитования населения - 11.06.2024, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил объем кредитования населения

Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за май вырос на 2%, корпоративный - на 1,1%, говорится в сообщении банка. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:59+0300

2024-06-11T09:59+0300

2024-06-11T10:11+0300

экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка по РСБУ за май вырос на 2%, корпоративный - на 1,1%, говорится в сообщении банка."Розничный кредитный портфель ускорил рост до 2% за месяц (+5,4% с начала года), до 16,4 триллиона рублей. Частным клиентам в мае было выдано кредитов на рекордные с начала года 689 миллиардов рублей", - сказано в сообщении."Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,1% за месяц (+1,4% без учета валютной переоценки), до 24,1 триллиона рублей. С начала года портфель вырос на 3,2%", - также сообщает банк.Отмечается, что в целом качество кредитного портфеля остается стабильным: доля просроченной задолженности на конец мая не изменилась и составила 2,1%.

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россия, сбербанк