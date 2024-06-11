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Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет

Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет - 11.06.2024, ПРАЙМ

Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл большую роль в заключении зерновой сделки, вины России в непродлении сделки нет, отметил президент России Владимир... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T20:48+0300

2024-06-11T20:48+0300

2024-06-11T20:49+0300

политика

зерновая сделка

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл большую роль в заключении зерновой сделки, вины России в непродлении сделки нет, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом."Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", — отметил он.Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.

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турция

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зерновая сделка, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган