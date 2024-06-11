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Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет
Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет - 11.06.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл большую роль в заключении зерновой сделки, вины России в непродлении сделки нет, отметил президент России Владимир... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T20:48+0300
2024-06-11T20:48+0300
2024-06-11T20:49+0300
политика
зерновая сделка
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл большую роль в заключении зерновой сделки, вины России в непродлении сделки нет, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом."Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", — отметил он.Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.
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зерновая сделка, россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Политика, зерновая сделка, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин заявил, что вины России в непродлении зерновой сделки нет
Путин: Эрдоган очень помог заключить зерновую сделку, РФ не виновата в ее отмене
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сыграл большую роль в заключении зерновой сделки, вины России в непродлении сделки нет, отметил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"Президент Эрдоган сыграл значимую роль и в заключении, так называемой, зерновой сделки. Не наша вина в том, что она, к сожалению, не была продлена", — отметил он.
Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин многократно повторял, что главная цель сделки заключалась в получении зерна нуждающимися странами, включая африканские, а Запад вместо этого забирал большую часть зерна в свои государства. Глава России готов восстановить зерновую сделку, если будут учтены все требования российской стороны.
Россия приветствует интерес Турции к БРИКС, заявил Путин