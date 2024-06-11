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Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки

Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки - 11.06.2024, ПРАЙМ

Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки

Госдума при рассмотрении во втором чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях исключила из законопроекта нормы о введении штрафов за... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:42+0300

2024-06-11T15:42+0300

2024-06-11T15:42+0300

экономика

валютная выручка

госдума

законопроект

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума при рассмотрении во втором чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях исключила из законопроекта нормы о введении штрафов за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки. Первоначальная редакция, в числе прочего, вводила административную ответственность за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки на внутреннем рынке РФ и за нарушение порядка ее продажи. Штраф для должностных лиц предлагалось установить в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Причем эти нормы предлагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые исключают из законопроекта эти нормы. Президент России Владимир Путин 11 октября прошлого года подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. В апреле этого года правительство РФ продлило требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года. В связи с этим группа депутатов и сенаторов внесла законопроект с соответствующими изменениями в КоАП. Однако РСПП позже обратил внимание, что требование о продаже валютной выручки является временным, в то время как норма о штрафах будет постоянной. В результате некоторые экспортеры будут поставлены в заведомо неравное положение по сравнению с другими участниками внешнеэкономической деятельности. А правительство РФ и правовое управление Госдумы еще перед первым чтением обращали внимание, что закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, не может иметь обратной силы. Это противоречит статье 54 Конституции РФ и статье 1.7 КоАП.

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валютная выручка, госдума, законопроект