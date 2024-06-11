Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/shtrafy-849072987.html
Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки
Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки - 11.06.2024, ПРАЙМ
Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки
Госдума при рассмотрении во втором чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях исключила из законопроекта нормы о введении штрафов за... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:42+0300
2024-06-11T15:42+0300
экономика
валютная выручка
госдума
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума при рассмотрении во втором чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях исключила из законопроекта нормы о введении штрафов за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки. Первоначальная редакция, в числе прочего, вводила административную ответственность за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки на внутреннем рынке РФ и за нарушение порядка ее продажи. Штраф для должностных лиц предлагалось установить в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Причем эти нормы предлагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые исключают из законопроекта эти нормы. Президент России Владимир Путин 11 октября прошлого года подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. В апреле этого года правительство РФ продлило требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года. В связи с этим группа депутатов и сенаторов внесла законопроект с соответствующими изменениями в КоАП. Однако РСПП позже обратил внимание, что требование о продаже валютной выручки является временным, в то время как норма о штрафах будет постоянной. В результате некоторые экспортеры будут поставлены в заведомо неравное положение по сравнению с другими участниками внешнеэкономической деятельности. А правительство РФ и правовое управление Госдумы еще перед первым чтением обращали внимание, что закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, не может иметь обратной силы. Это противоречит статье 54 Конституции РФ и статье 1.7 КоАП.
https://1prime.ru/20240529/tsb-848636793.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
валютная выручка, госдума, законопроект
Экономика, валютная выручка, Госдума, законопроект
15:42 11.06.2024
 
Госдума не стала вводить штрафы за непродажу валютной выручки

ГД исключила из законопроекта нормы о штрафах за непродажу валютной выручки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Госдума при рассмотрении во втором чтении поправок в Кодекс об административных правонарушениях исключила из законопроекта нормы о введении штрафов за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки.
Первоначальная редакция, в числе прочего, вводила административную ответственность за невыполнение обязанности по продаже валютной выручки на внутреннем рынке РФ и за нарушение порядка ее продажи. Штраф для должностных лиц предлагалось установить в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не проданной в установленном порядке. Причем эти нормы предлагалось распространить на правоотношения, возникшие с 11 октября 2023 года.
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправки, которые исключают из законопроекта эти нормы.
Президент России Владимир Путин 11 октября прошлого года подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. В апреле этого года правительство РФ продлило требование о продаже валютной выручки до 30 апреля 2025 года.
В связи с этим группа депутатов и сенаторов внесла законопроект с соответствующими изменениями в КоАП. Однако РСПП позже обратил внимание, что требование о продаже валютной выручки является временным, в то время как норма о штрафах будет постоянной. В результате некоторые экспортеры будут поставлены в заведомо неравное положение по сравнению с другими участниками внешнеэкономической деятельности.
А правительство РФ и правовое управление Госдумы еще перед первым чтением обращали внимание, что закон, устанавливающий или отягчающий административную ответственность за правонарушение, либо иным образом ухудшающий положение лица, не может иметь обратной силы. Это противоречит статье 54 Конституции РФ и статье 1.7 КоАП.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2024
ЦБ создаст Службу финмониторинга и валютного контроля
29 мая, 12:05
 
Экономикавалютная выручкаГосдумазаконопроект
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала