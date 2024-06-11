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"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Дни сочтены": на Западе раскрыли, какой сигнал Зеленский получил от США

Соединенные Штаты намекают Киеву, что власть Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака скоро перейдет в другие руки, сообщил британский эксперт... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T23:16+0300

2024-06-11T23:16+0300

2024-06-11T23:16+0300

политика

сша

владимир зеленский

андрей ермак

мирный саммит

швейцария

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намекают Киеву, что власть Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака скоро перейдет в другие руки, сообщил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.По информации эксперта, в американских журналах или газетах в последнее время часто можно прочитать статьи, авторы которых критикуют политику Зеленского и обстановку в Киеве. По мнению Меркуриса, все идет к смене руководителя киевского режима. Например, в конце мая Financial Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что в офисе Зеленского царит паранойя."Если бы я был одним из советников Зеленского или его довольно грозного главы офиса Андрея Ермака, я бы указал им на подобные статьи и предупредил бы их обоих, что их дни во главе Украины сочтены, что они должны начать действовать и думать о том, чтобы паковать чемоданы", — отметил аналитик.Меркурис также обратил внимание на то, что на мирный саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии 15 и 16 июня вместо президента США Джо Байдена поедет вице-президент Камала Харрис, которая не пользуется особым почтением в ВашингтонеЭто означает, что Соединенные Штаты хотят отдалиться от Зеленского, а может и ищут ему замены, предположил эксперт.5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что администрация США избавится от Зеленского примерно через год.

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сша

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сша, владимир зеленский, андрей ермак, мирный саммит, швейцария