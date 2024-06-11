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Страны "исламской восьмерки" создадут систему бартерной торговли

Страны "исламской восьмерки" создадут систему бартерной торговли - 11.06.2024, ПРАЙМ

Страны "исламской восьмерки" создадут систему бартерной торговли

Страны "исламской восьмерки" (D8) договорились на встрече в Стамбуле о создании системы бартерной торговли между ними, сообщил министр торговли Турции Омер... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:56+0300

2024-06-11T15:56+0300

2024-06-11T15:56+0300

экономика

бартерные сделки

международная торговля

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СТАМБУЛ, 11 июн - ПРАЙМ. Страны "исламской восьмерки" (D8) договорились на встрече в Стамбуле о создании системы бартерной торговли между ними, сообщил министр торговли Турции Омер Болат. Во вторник прошла встреча министров торговли восьми стран - Турции, Бангладеш, Египта, Индонезии, Ирана, Малайзии, Нигерии и Пакистана. На ней, по словам Болата, обсуждалось увеличение торговли между странами объединения и преодоление трудностей в глобальной торговле. "Мы приняли решение развивать новые стратегии для увеличения объемов торговли между странами D8, а также сотрудничество в сфере инновационных и "зеленых" проектов. Также страны "восьмерки" решили создать бартерную систему для торговли друг с другом", - написал Болат в соцсети X. Минторговли Турции в свою очередь поделится с коллегами опытом относительно способов увеличения пропускной способности таможни, заключил министр. В Стамбуле 8 июня состоялась внеочередная встреча глав МИД и замминистров "исламской восьмерки", на которой обсуждалась ситуация в секторе Газа.

https://1prime.ru/20240606/menyu-848905192.html

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бартерные сделки, международная торговля