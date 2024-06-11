https://1prime.ru/20240611/sovbez-849088731.html

Патрушев остался в составе Совбеза России

Патрушев остался в составе Совбеза России - 11.06.2024, ПРАЙМ

Патрушев остался в составе Совбеза России

Президент России Владимир Путин оставил своего помощника Николая Патрушева в составе Совета безопасности России. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T23:23+0300

2024-06-11T23:23+0300

2024-06-11T23:39+0300

кабмин

совбез рф

состав

патрушев

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оставил своего помощника Николая Патрушева в составе Совета безопасности России.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", — сообщается в тексте указа.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.

https://1prime.ru/20240611/tovarooborot-849086730.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

совбез рф, состав, патрушев