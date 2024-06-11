https://1prime.ru/20240611/sovbez-849088731.html
Патрушев остался в составе Совбеза России
Патрушев остался в составе Совбеза России - 11.06.2024, ПРАЙМ
Патрушев остался в составе Совбеза России
Президент России Владимир Путин оставил своего помощника Николая Патрушева в составе Совета безопасности России. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T23:23+0300
2024-06-11T23:23+0300
2024-06-11T23:39+0300
кабмин
совбез рф
состав
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оставил своего помощника Николая Патрушева в составе Совета безопасности России.Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", — сообщается в тексте указа.11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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совбез рф, состав, патрушев
Кабмин, Совбез РФ, Состав, ПАТРУШЕВ
Патрушев остался в составе Совбеза России
Патрушев по указу Путина остался в составе Совбеза России
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин оставил своего помощника Николая Патрушева в составе Совета безопасности России.
Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", — сообщается в тексте указа.
11 мая президент России Владимир Путин утвердил структуру нового правительства: оно будет состоять из 21 министерства, премьер-министра и десяти его заместителей.
В тот же день премьер-министр Михаил Мишустин, переназначенный на должность 10 мая, представил Госдуме список кандидатов в новый кабмин. 12 мая первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков сообщил, что все комитеты поддержали предложенные кандидатуры.
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