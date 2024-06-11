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Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ
Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров
Россия не состоит в каком-либо союзе с Пекином или Пхеньяном, видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил, выступая по | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:16+0300
2024-06-11T15:40+0300
политика
россия
кнр
кндр
сергей лавров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Россия не состоит в каком-либо союзе с Пекином или Пхеньяном, видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил, выступая по итогам СМИД БРИКС, глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены. В этом смысле, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", — сказал он. Лавров добавил, что Москва выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом. Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
https://1prime.ru/20240606/kitay-848892930.html
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россия, кнр, кндр, сергей лавров
Политика, РОССИЯ, КНР, КНДР, Сергей Лавров
15:16 11.06.2024 (обновлено: 15:40 11.06.2024)
 
Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров

Лавров: Россия не входит ни в какой союз с Китаем и Северной Кореей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Россия не состоит в каком-либо союзе с Пекином или Пхеньяном, видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил, выступая по итогам СМИД БРИКС, глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены. В этом смысле, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", — сказал он.
Лавров добавил, что Москва выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
Государственные флаги России и Китая - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Китай принимает меры для укрепления торговли энергоносителями с Россией
6 июня, 10:16
 
ПолитикаРОССИЯКНРКНДРСергей Лавров
 
 
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