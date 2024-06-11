https://1prime.ru/20240611/soyuz-849070490.html

Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров

Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров - 11.06.2024, ПРАЙМ

Россия не состоит в союзе с Китаем и Северной Кореей, заявил Лавров

Россия не состоит в каком-либо союзе с Пекином или Пхеньяном, видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил, выступая по | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:16+0300

2024-06-11T15:16+0300

2024-06-11T15:40+0300

политика

россия

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кндр

сергей лавров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - ПРАЙМ. Россия не состоит в каком-либо союзе с Пекином или Пхеньяном, видит попытки западных стран "разыграть ядерную карту" и выступает против них, заявил, выступая по итогам СМИД БРИКС, глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается арсеналов КНР, КНДР и стратегических арсеналов РФ, мы никаким образом в союз не объединены. В этом смысле, нас объединяет только то, что все три страны объявлены целями агрессивной политики США и их союзников", — сказал он. Лавров добавил, что Москва выступает против "разыгрывания ядерной карты" Западом. Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.

https://1prime.ru/20240606/kitay-848892930.html

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россия, кнр, кндр, сергей лавров