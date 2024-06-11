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СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег - 11.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег
СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег - 11.06.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег
На конференции в Берлине, которая должна обеспечить финансирование Украины для ее восстановления, может произойти провал из-за политической борьбы в Киеве,... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T14:55+0300
2024-06-11T14:55+0300
экономика
украина
германия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На конференции в Берлине, которая должна обеспечить финансирование Украины для ее восстановления, может произойти провал из-за политической борьбы в Киеве, передает Politico."Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство... Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева", — сказано в материале.Один из примеров - увольнение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова, который работал над привлечением инвесторов и, предположительно, был уволен на рекомендацию советника президента Зеленского Андрея Ермака, отметили в издании.Кроме того, в отставку подал глава государственного агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, играющий важную роль в восстановлении Украины.Внутриполитические разногласия между Киевом и Берлином уже привлекли внимание международных партнеров, включая страны G7, которые назвали увольнения Валерия Залужного и Кубракова "деструктивными и необъяснимыми" шагами, заключили в издании.
https://1prime.ru/20240611/konferentsiya-849066461.html
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украина, германия
Экономика, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ
14:55 11.06.2024
 
СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег

Politico: сбор средств для Украины в ФРГ может провалиться по вине самого Киева

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На конференции в Берлине, которая должна обеспечить финансирование Украины для ее восстановления, может произойти провал из-за политической борьбы в Киеве, передает Politico.
"Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство... Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева", — сказано в материале.
Один из примеров - увольнение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова, который работал над привлечением инвесторов и, предположительно, был уволен на рекомендацию советника президента Зеленского Андрея Ермака, отметили в издании.
Кроме того, в отставку подал глава государственного агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, играющий важную роль в восстановлении Украины.
Внутриполитические разногласия между Киевом и Берлином уже привлекли внимание международных партнеров, включая страны G7, которые назвали увольнения Валерия Залужного и Кубракова "деструктивными и необъяснимыми" шагами, заключили в издании.
Страны мира. Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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