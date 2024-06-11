https://1prime.ru/20240611/sredstva-849068898.html

СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег

СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег - 11.06.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как правительство Украины оставит страну без денег

На конференции в Берлине, которая должна обеспечить финансирование Украины для ее восстановления, может произойти провал из-за политической борьбы в Киеве,... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T14:55+0300

2024-06-11T14:55+0300

2024-06-11T14:55+0300

экономика

украина

германия

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На конференции в Берлине, которая должна обеспечить финансирование Украины для ее восстановления, может произойти провал из-за политической борьбы в Киеве, передает Politico."Если конференция по сбору средств, начинающаяся сегодня в Берлине, провалится, возможно, в этом виновато само украинское правительство... Распри и борьба за власть грозит подорвать авторитет Киева", — сказано в материале.Один из примеров - увольнение бывшего министра инфраструктуры Александра Кубракова, который работал над привлечением инвесторов и, предположительно, был уволен на рекомендацию советника президента Зеленского Андрея Ермака, отметили в издании.Кроме того, в отставку подал глава государственного агентства по восстановлению и развитию Украины Мустафа Найем, играющий важную роль в восстановлении Украины.Внутриполитические разногласия между Киевом и Берлином уже привлекли внимание международных партнеров, включая страны G7, которые назвали увольнения Валерия Залужного и Кубракова "деструктивными и необъяснимыми" шагами, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240611/konferentsiya-849066461.html

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украина, германия