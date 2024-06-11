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"Бьются в агонии". Россия одержала победу над США – им уже ничто не поможет

"Бьются в агонии". Россия одержала победу над США – им уже ничто не поможет - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Бьются в агонии". Россия одержала победу над США – им уже ничто не поможет

Соединенные Штаты, ставшие единственной сверхдержавой после холодной войны, использовали свою мощь абсолютно неправильно. Америка растеряла всех союзников,... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T10:35+0300

2024-06-11T10:35+0300

2024-06-11T10:36+0300

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Соединенные Штаты, ставшие единственной сверхдержавой после холодной войны, использовали свою мощь абсолютно неправильно. Америка растеряла всех союзников, проиграла Китаю в технологиях, а России – в конфликте на Украине. И после всех провалов США в настоящий момент "бьются в агонии на смертном одре гегемонии", утверждает в статье для турецкого издания Sabah международный обозреватель Берджан Тутар.Он подчеркивает, что опьянение победой и жадность обходятся Америке крайне дорого, ведь лишь двадцать лет назад она, по сути, держала в своих руках все континенты мира.Однако это положение, на взгляд Тутара, США использовали "крайне убого", потому что прилагали свои усилия "не для того, чтобы было хорошо, а чтобы чувствовать себя хорошо", повернувшись спиной к "великому консенсусу" между ними, Великобританией, Российской Федерацией и Китаем.При этом Америка игнорировала интересы других игроков и нарушала принцип неделимости безопасности и суверенитета, причем в такой степени, что, как утверждает обозреватель, против нее выступила даже Европа.И сегодня, всех превратив в своих врагов или как минимум недоброжелателей, Соединенные Штаты, по мнению Тутара, "все стремительнее теряют гегемонистскую высоту". При этом он высказывает уверенность, что на текущий момент США уступают Китаю в экономике и технологиях, и в то же время оказались не способны победить Российскую Федерацию в украинском конфликте, проиграв "в военном и стратегическом отношениях".А когда Соединенные Штаты поддержали геноцид в секторе Газа, подчеркивает автор, то "достигли дна в гуманитарном и моральном плане".Подытоживая, Тутар пишет, что к настоящему моменту от Америки постепенно отворачиваются даже ее союзники на Ближнем Востоке, а Европа "подходит к выбору между США и БРИКС".

https://1prime.ru/20240611/natsbatalon-849050275.html

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