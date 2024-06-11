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Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,5%, а в 2025 году до 1,8%, следует из опубликованного во вторник доклада... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:36+0300
2024-06-11T16:36+0300
2024-06-11T16:36+0300
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,5%, а в 2025 году до 1,8%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП США в реальном выражении составит 2,5%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем ожидалось ранее. В 2025 году Всемирный банк прогнозирует роста американской экономики на 1,8%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущей оценки, опубликованной в январе. В докладе уточняется, что значительное замедление в следующем году станет следствием накопленных эффектов жесткой монетарной политики, а также бюджетными сокращениями. Всемирный банк также привел прогноз на 2026 год, ожидая рост ВВП США на уровне 1,8%. По итогам 2023 года ВВП США вырос на 2,5% по оценкам международной организации.
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сша, ввп, всемирный банк
Экономика, США, ВВП, Всемирный банк
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП США в 2024 году до 2,5%, в 2025 году - до 1,8%
ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,5%, а в 2025 году до 1,8%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост ВВП США в реальном выражении составит 2,5%, что на 0,9 процентного пункта выше, чем ожидалось ранее.
В 2025 году Всемирный банк прогнозирует роста американской экономики на 1,8%, что на 0,1 процентного пункта выше предыдущей оценки, опубликованной в январе.
В докладе уточняется, что значительное замедление в следующем году станет следствием накопленных эффектов жесткой монетарной политики, а также бюджетными сокращениями.
Всемирный банк также привел прогноз на 2026 год, ожидая рост ВВП США на уровне 1,8%.
По итогам 2023 года ВВП США вырос на 2,5% по оценкам международной организации.