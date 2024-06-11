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"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского - 11.06.2024, ПРАЙМ
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"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского
Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за низкого уровня IQ и неумения выступать на публике, сообщил бывший замминистра по вопросам временно... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T20:24+0300
2024-06-11T20:25+0300
политика
владимир зеленский
израиль
палестина
палестино-израильский конфликт
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за низкого уровня IQ и неумения выступать на публике, сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.В начале июня Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре завил, что Киев признает Палестину как государство и сделает все, чтобы "Израиль остановился".По мнению Туки, израильтян смутило данное заявление.Бывший замминистра полагает, что окружение главы киевского режима должно впредь не позволять ему выступать без суфлера, чтобы "не позорить себя и страну"."Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?" — возмутился Тука.Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества от проблем Украины.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
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владимир зеленский, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт
Политика, Владимир Зеленский, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, палестино-израильский конфликт
20:24 11.06.2024 (обновлено: 20:25 11.06.2024)
 
"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского

Тука: Зеленский поссорился с Израилем из-за отсутствия интеллекта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за низкого уровня IQ и неумения выступать на публике, сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.
В начале июня Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре завил, что Киев признает Палестину как государство и сделает все, чтобы "Израиль остановился".
По мнению Туки, израильтян смутило данное заявление.
Бывший замминистра полагает, что окружение главы киевского режима должно впредь не позволять ему выступать без суфлера, чтобы "не позорить себя и страну".
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
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16:44
"Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?" — возмутился Тука.
Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества от проблем Украины.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийИЗРАИЛЬПАЛЕСТИНАпалестино-израильский конфликт
 
 
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