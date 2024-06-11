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"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского

"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Кто тянул за язык?" В Киеве раскрыли грубую ошибку Зеленского

Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за низкого уровня IQ и неумения выступать на публике, сообщил бывший замминистра по вопросам временно... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T20:24+0300

2024-06-11T20:24+0300

2024-06-11T20:25+0300

политика

владимир зеленский

израиль

палестина

палестино-израильский конфликт

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский испортил отношения с Израилем из-за низкого уровня IQ и неумения выступать на публике, сообщил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу NewsRoom.В начале июня Зеленский на конференции "Диалог – Шангри Ла" в Сингапуре завил, что Киев признает Палестину как государство и сделает все, чтобы "Израиль остановился".По мнению Туки, израильтян смутило данное заявление.Бывший замминистра полагает, что окружение главы киевского режима должно впредь не позволять ему выступать без суфлера, чтобы "не позорить себя и страну"."Кто за язык тянул? Вот надо было это сейчас?" — возмутился Тука.Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что палестино-израильский конфликт отвлек внимание мирового сообщества от проблем Украины.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

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израиль

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владимир зеленский, израиль, палестина, палестино-израильский конфликт