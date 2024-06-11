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В "Ренессанс Капитале" дали прогноз по ставке ЦБ в обозримой перспективе - 11.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240611/stavka-849081847.html
В "Ренессанс Капитале" дали прогноз по ставке ЦБ в обозримой перспективе
В "Ренессанс Капитале" дали прогноз по ставке ЦБ в обозримой перспективе - 11.06.2024, ПРАЙМ
В "Ренессанс Капитале" дали прогноз по ставке ЦБ в обозримой перспективе
Ключевая ставка ЦБ РФ в обозримой перспективе не опустится ниже 10%, полагает главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:38+0300
2024-06-11T17:39+0300
экономика
ставка банка россии
прогноз
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ в обозримой перспективе не опустится ниже 10%, полагает главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. "Ни в какой обозримой перспективе ставку ЦБ ниже 10% мы уже не увидим. Сейчас есть дискуссия о том, как изменился уровень нейтральной ставки. Раньше он был 5-6%, потом стал 6-7%. … В последнем опросе (макроэкономическом опросе Банка России - ред.) он вырос с 7% до 7,5%. Но мы думаем, что это очень оптимистичные оценки и реальность будет такова, что можно будет говорить про двузначный уровень ставок на всем промежутке временном, который можно увидеть", - заявил Кузьмин во время пресс-конференции. На прошлой неделе Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. При этом регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. Кузьмин называет величину 1,5 процентного пункта базовым вариантом июльского повышения ключевой ставки Банка России. "Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, что Банк России рассматривает существенное повышение ставки. Я думаю, что она подразумевала цифру в 2 процентных пункта. Но она сделала интересную оговорку, что денежно-кредитные условия и так уже ужесточились за счет того, что доходности ОФЗ выросли, и за счет того, что кредитно-депозитные ставки выросли. И нам еще стоит оценить, как это должно повлиять на будущие решения. Исходя из этого, можно предположить, что в эти 2 процентных пункта Банк России что-то заложит и какой-то эффект уже реализовался", - отмечает он. При этом он называет шаг с повышением на 1,5 процентного пункта комфортным и ожидает именно такого повышения ключевой ставки.
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ставка банка россии, прогноз
Экономика, ставка Банка России, прогноз
17:38 11.06.2024 (обновлено: 17:39 11.06.2024)
 
В "Ренессанс Капитале" дали прогноз по ставке ЦБ в обозримой перспективе

Экономист Кузьмин: ставка ЦБ в обозримой перспективе уже не будет ниже 10%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ в обозримой перспективе не опустится ниже 10%, полагает главный экономист компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин.
"Ни в какой обозримой перспективе ставку ЦБ ниже 10% мы уже не увидим. Сейчас есть дискуссия о том, как изменился уровень нейтральной ставки. Раньше он был 5-6%, потом стал 6-7%. … В последнем опросе (макроэкономическом опросе Банка России - ред.) он вырос с 7% до 7,5%. Но мы думаем, что это очень оптимистичные оценки и реальность будет такова, что можно будет говорить про двузначный уровень ставок на всем промежутке временном, который можно увидеть", - заявил Кузьмин во время пресс-конференции.
На прошлой неделе Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на уровне 16% годовых. При этом регулятор допустил возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
Кузьмин называет величину 1,5 процентного пункта базовым вариантом июльского повышения ключевой ставки Банка России.
"Эльвира Сахипзадовна (Набиуллина, глава ЦБ - ред.) сказала, что Банк России рассматривает существенное повышение ставки. Я думаю, что она подразумевала цифру в 2 процентных пункта. Но она сделала интересную оговорку, что денежно-кредитные условия и так уже ужесточились за счет того, что доходности ОФЗ выросли, и за счет того, что кредитно-депозитные ставки выросли. И нам еще стоит оценить, как это должно повлиять на будущие решения. Исходя из этого, можно предположить, что в эти 2 процентных пункта Банк России что-то заложит и какой-то эффект уже реализовался", - отмечает он.
При этом он называет шаг с повышением на 1,5 процентного пункта комфортным и ожидает именно такого повышения ключевой ставки.
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