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Суд взыскал миллионы долларов с Euroclear и Clearstream

Суд взыскал миллионы долларов с Euroclear и Clearstream - 11.06.2024, ПРАЙМ

Суд взыскал миллионы долларов с Euroclear и Clearstream

Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал около 73,6 миллиона долларов (более 6,5 миллиарда рублей по текущему курсу) с... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:38+0300

2024-06-11T13:38+0300

2024-06-11T13:39+0300

суд

euroclear

clearstream

банк зенит

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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску подконтрольного "Татнефти" банка "Зенит" взыскал около 73,6 миллиона долларов (более 6,5 миллиарда рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank и более 58 тысяч долларов (более 5 миллионов рублей) и более 14 миллионов рублей с люксембургской Clearstream Banking, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд взыскал с обоих ответчиков убытки в виде заблокированных выплат купонного дохода и выплат номинальной стоимости облигаций, принадлежащих "Зениту" и хранящихся на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитариях ответчиков, но при этом отклонил требования банка о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами. Как пояснил истец, с февраля 2022 года он перестал получать выплаты по ценным бумагам со ссылкой на их заморозку из-за санкций, хотя санкции против НРД были введены только в июне. Ответчики иск не признали, заявив об отсутствии у российского суда компетенции для рассмотрения спора, а также об отсутствии причинения вреда, поскольку денежные средства заблокированы временно и возможность их получения истцом с помощью различных инструментов не утрачена. Банковская группа "Зенит" была образована в 2005 году. Основной акционер "Зенита" - "Татнефть". Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к Euroclear Bank и Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.

https://1prime.ru/20240610/shmidt-849032552.html

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суд, euroclear, clearstream, банк зенит