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В России резко выросли цены на СУГ из-за поставок в Европу
В России резко выросли цены на СУГ из-за поставок в Европу - 11.06.2024, ПРАЙМ
В России резко выросли цены на СУГ из-за поставок в Европу
Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 38,6% до 13,3 тыс. рублей за тонну, передает... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T11:32+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 38,6% до 13,3 тыс. рублей за тонну, передает "Коммерасантъ".Согласно изданию, такой рост связан с увеличением поставок в Европу перед предстоящим полным запретом на импорт из России. Резкий рост цен также вызван сезонным увеличением спроса и снижением производства СУГ из-за плановых ремонтов предприятий.Отмечается, что остановка ряда заводов на ремонт привела к сокращению поставок на биржу. Несмотря на это, эксперты указывают на высокие запасы СУГ в России и не предвидят дальнейшего серьезного роста стоимости.По данным издания Reuters, ожидается рост экспорта за счет фрахта новых газовозов.
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россия, суг, европа
РОССИЯ, СУГ, Энергетика, ЕВРОПА
В России резко выросли цены на СУГ из-за поставок в Европу
"Ъ": стоимость СУГ за десять дней выросла на 38 % из-за роста поставок в Европу
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
Цены на сжиженный углеводородный газ (СУГ) на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже выросли на 38,6% до 13,3 тыс. рублей за тонну, передает
"Коммерасантъ".
Согласно изданию, такой рост связан с увеличением поставок в Европу перед предстоящим полным запретом на импорт из России. Резкий рост цен также вызван сезонным увеличением спроса и снижением производства СУГ из-за плановых ремонтов предприятий.
Отмечается, что остановка ряда заводов на ремонт привела к сокращению поставок на биржу. Несмотря на это, эксперты указывают на высокие запасы СУГ в России и не предвидят дальнейшего серьезного роста стоимости.
По данным издания Reuters, ожидается рост экспорта за счет фрахта новых газовозов.
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