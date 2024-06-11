https://1prime.ru/20240611/sverkhderzhava-849088194.html

"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России

"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России - 11.06.2024, ПРАЙМ

"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России

Ошибочная американская политика на Украине поспособствовала повторному превращению России в сверхдержаву, заявил бывший советник Пентагона — отставной полковник | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T22:43+0300

2024-06-11T22:43+0300

2024-06-11T22:43+0300

политика

сво

украина

вс россии

всу

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ошибочная американская политика на Украине поспособствовала повторному превращению России в сверхдержаву, заявил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой", — указал бывший военный.По мнению Макгрегора, провокационная политика Запада на Украине заключалась в том, чтобы воспользоваться жизнями украинцев для оказания вреда России. Однако план не удался, подытожил эксперт.По данным Минобороны, потери Киева составили более 2150 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, БМП Bradley производства США, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шести 2А65 "Мста-Б", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех орудий М119 производства США, пяти гаубиц Д-30, восьми Д-20, боевой машины РСЗО "Град" и двух станции радиоэлектронной борьбы.

https://1prime.ru/20240611/ssora-849086113.html

украина

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сво, украина, вс россии, всу, запад