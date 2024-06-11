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"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
Ошибочная американская политика на Украине поспособствовала повторному превращению России в сверхдержаву, заявил бывший советник Пентагона — отставной полковник | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T22:43+0300
2024-06-11T22:43+0300
2024-06-11T22:43+0300
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Ошибочная американская политика на Украине поспособствовала повторному превращению России в сверхдержаву, заявил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой", — указал бывший военный.По мнению Макгрегора, провокационная политика Запада на Украине заключалась в том, чтобы воспользоваться жизнями украинцев для оказания вреда России. Однако план не удался, подытожил эксперт.По данным Минобороны, потери Киева составили более 2150 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, БМП Bradley производства США, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шести 2А65 "Мста-Б", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех орудий М119 производства США, пяти гаубиц Д-30, восьми Д-20, боевой машины РСЗО "Град" и двух станции радиоэлектронной борьбы.
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Политика, СВО, УКРАИНА, ВС России, ВСУ, ЗАПАД
"Принести в жертву": в США рассказали о подарке для России
Макгрегор: Россия вновь стала сверхдержавой благодаря политике США на Украине
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ.
Ошибочная американская политика на Украине поспособствовала повторному превращению России в сверхдержаву, заявил бывший советник Пентагона — отставной полковник Дуглас Макгрегор в интервью
YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Огромное достижение для администрации Байдена и его друзей, и глупых сторонников в обеих партиях, заседающих в Конгрессе, они сделали Россию снова сверхдержавой", — указал бывший военный.
По мнению Макгрегора, провокационная политика Запада на Украине заключалась в том, чтобы воспользоваться жизнями украинцев для оказания вреда России. Однако план не удался, подытожил эксперт.
По данным Минобороны, потери Киева составили более 2150 солдат. Кроме того, украинские войска лишились танка, двух бронетранспортеров, БМП Bradley производства США, самоходных артиллерийских установок Krab польского производства и Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, а также 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика", шести 2А65 "Мста-Б", трех гаубиц М777 и одной М198 производства США, трех орудий М119 производства США, пяти гаубиц Д-30, восьми Д-20, боевой машины РСЗО "Град" и двух станции радиоэлектронной борьбы.
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