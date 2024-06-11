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"Законные цели". В США забили тревогу из-за решения Украины
"Законные цели". В США забили тревогу из-за решения Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ
"Законные цели". В США забили тревогу из-за решения Украины
Если переданные Киеву истребители F-16 будут базироваться в государства Евросоюза, они станут законными целями для ВС РФ, заявил в соцсети Х американский... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T08:58+0300
2024-06-11T08:58+0300
2024-06-11T09:40+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Если переданные Киеву истребители F-16 будут базироваться в государства Евросоюза, они станут законными целями для ВС РФ, заявил в соцсети Х американский политик и правозащитник Аджаму Барака.Буквально вчера прозвучало заявление начальника авиации командования Воздушных сил Украины Сергея Голубцова о планах по размещению части переданных Киеву западными союзниками истребителей F-16 за границей.По словам Бараки, прокомментировавшего эти намерения, "если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями".Политик подчеркнул, что атаки ВС России на базы размещения американских истребителей в Европе могут привести в действие статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на Североатлантический альянс."Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", — резюмировал Барака.Российское руководство неоднократно предупреждало, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Российская Федерация будет рассматривать поставки истребителей F-16 как преднамеренный сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере. Но появление в зоне спецоперации F-16 не изменит ситуацию - эти истребители будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, предупредил глава МИД РФ.
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украина, f-16, европа
Вооружения, УКРАИНА, F-16, ЕВРОПА
"Законные цели". В США забили тревогу из-за решения Украины
Политик США Барака: F-16 в странах Евросоюза станут законными целями для России
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ.
Если переданные Киеву истребители F-16 будут базироваться в государства Евросоюза, они станут законными целями для ВС РФ, заявил в соцсети Х
американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
Буквально вчера прозвучало заявление начальника авиации командования Воздушных сил Украины Сергея Голубцова о планах по размещению части переданных Киеву западными союзниками истребителей F-16 за границей.
По словам Бараки, прокомментировавшего эти намерения, "если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими Россию, эти базы станут законными целями".
Политик подчеркнул, что атаки ВС России на базы размещения американских истребителей в Европе могут привести в действие статью 5 устава НАТО и быть восприняты как нападение на Североатлантический альянс.
Не были мишенями. Раскрыта судьба предоставленных Киеву истребителей F-16
"Руководство США и Европы, похоже, желает всем нам смерти", — резюмировал Барака.
Российское руководство неоднократно предупреждало, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Российская Федерация будет рассматривать поставки истребителей F-16 как преднамеренный сигнал Североатлантического альянса в ядерной сфере. Но появление в зоне спецоперации F-16 не изменит ситуацию - эти истребители будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, предупредил глава МИД РФ.