Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240611/taksi-849083355.html
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня - 11.06.2024, ПРАЙМ
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня
Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три-четыре раза на фоне ливня, а длительность поездок увеличилась вдвое, следует из данных сервиса "Яндекс Такси". | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:16+0300
2024-06-11T18:16+0300
погода
такси
цены на такси
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773205_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2c3c51c1caaccc7addf92d0336fbfd18.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три-четыре раза на фоне ливня, а длительность поездок увеличилась вдвое, следует из данных сервиса "Яндекс Такси".Цена за поездки длительностью сорок-шестьдесят минут превышают две с половиной тысячи рублей при стандартной стоимости в пределах полутора тысяч. Сервис также предупреждает о длительном ожидании машины. В некоторых столичных районах идет мощный ливень. Городские службы работают в усиленном режиме в связи с непогодой. Московский дептранс рекомендует москвичам использовать метро.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773205_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6fd18284cc0584cec9d46f60c5f1c748.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
погода, такси, цены на такси
погода, такси, цены на такси
18:16 11.06.2024
 
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня

"Яндекс Такси": стоимость поездок в Москве выросла в 3-4 раза на фоне ливня

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТакси во время сильного дождя в Москве
Такси во время сильного дождя в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три-четыре раза на фоне ливня, а длительность поездок увеличилась вдвое, следует из данных сервиса "Яндекс Такси".
Цена за поездки длительностью сорок-шестьдесят минут превышают две с половиной тысячи рублей при стандартной стоимости в пределах полутора тысяч. Сервис также предупреждает о длительном ожидании машины.
В некоторых столичных районах идет мощный ливень. Городские службы работают в усиленном режиме в связи с непогодой. Московский дептранс рекомендует москвичам использовать метро.
 
погодатаксицены на такси
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала