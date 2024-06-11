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Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня - 11.06.2024, ПРАЙМ
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня
Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три-четыре раза на фоне ливня, а длительность поездок увеличилась вдвое, следует из данных сервиса "Яндекс Такси". | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T18:16+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три-четыре раза на фоне ливня, а длительность поездок увеличилась вдвое, следует из данных сервиса "Яндекс Такси".Цена за поездки длительностью сорок-шестьдесят минут превышают две с половиной тысячи рублей при стандартной стоимости в пределах полутора тысяч. Сервис также предупреждает о длительном ожидании машины. В некоторых столичных районах идет мощный ливень. Городские службы работают в усиленном режиме в связи с непогодой. Московский дептранс рекомендует москвичам использовать метро.
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погода, такси, цены на такси
погода, такси, цены на такси
Поездки на такси в Москве подорожали втрое на фоне ливня
"Яндекс Такси": стоимость поездок в Москве выросла в 3-4 раза на фоне ливня
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Стоимость поездок на такси в Москве выросла в три-четыре раза на фоне ливня, а длительность поездок увеличилась вдвое, следует из данных сервиса "Яндекс Такси".
Цена за поездки длительностью сорок-шестьдесят минут превышают две с половиной тысячи рублей при стандартной стоимости в пределах полутора тысяч. Сервис также предупреждает о длительном ожидании машины.
В некоторых столичных районах идет мощный ливень. Городские службы работают в усиленном режиме в связи с непогодой. Московский дептранс рекомендует москвичам использовать метро.