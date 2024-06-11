https://1prime.ru/20240611/terrorizm-849049796.html

Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - 11.06.2024, ПРАЙМ

Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Ранее задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в призыве или оправдании терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T06:25+0300

2024-06-11T06:25+0300

2024-06-11T06:33+0300

политика

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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ранее задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в призыве или оправдании терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Во ФСИН РФ ранее сообщали, что главным управлением собственной безопасности ФСИН РФ с ФСБ РФ задержан работник НИИ ФСИН России. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.Назначена служебная проверка. По словам источника РИА Новости, "сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

https://1prime.ru/20240513/ukraina-848097090.html

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