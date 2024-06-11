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Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма - 11.06.2024, ПРАЙМ
Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма
Ранее задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в призыве или оправдании терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T06:25+0300
2024-06-11T06:33+0300
политика
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ранее задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в призыве или оправдании терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах. Во ФСИН РФ ранее сообщали, что главным управлением собственной безопасности ФСИН РФ с ФСБ РФ задержан работник НИИ ФСИН России. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.Назначена служебная проверка. По словам источника РИА Новости, "сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
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Политика
06:25 11.06.2024 (обновлено: 06:33 11.06.2024)
 
Сотрудника НИИ ФСИН заподозрили в оправдании терроризма

Задержанного сотрудника НИИ ФСИН подозревают в оправдании или призывах к террору

© fotolia.com / photo 5000Тюрьма
Тюрьма - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© fotolia.com / photo 5000
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МОСКВА, 11 июл - ПРАЙМ. Ранее задержанный сотрудник НИИ ФСИН России подозревается в призыве или оправдании терроризма, передает РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах.
Во ФСИН РФ ранее сообщали, что главным управлением собственной безопасности ФСИН РФ с ФСБ РФ задержан работник НИИ ФСИН России. В настоящее время с ним проводятся следственные действия.
Назначена служебная проверка.
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По словам источника РИА Новости, "сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
 
Политика
 
 
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