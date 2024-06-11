https://1prime.ru/20240611/torgovlya-849077719.html

Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году

Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году

Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году до 2,5% и в 2025 году до 3,4%, следует из опубликованного во вторник доклада международной... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:35+0300

2024-06-11T16:35+0300

2024-06-11T16:35+0300

экономика

всемирный банк

мировая торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/82797/16/827971692_0:356:3000:2044_1920x0_80_0_0_4423537daccbe143259024f513fc1daa.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году до 2,5% и в 2025 году до 3,4%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост объемов мировой торговли товарами и услугами составит 2,5%, что на 0,2 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе. Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя в 2025 году до 3,4%, что на 0,3 процентного пункта выше предыдущей оценки. В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост мировой торговли составит также 3,4%. Рост мировой торговли в 2023 году составил всего 0,1% по оценкам международной организации.

https://1prime.ru/20240611/vvp-849077238.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всемирный банк, мировая торговля