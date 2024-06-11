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Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году - 11.06.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году до 2,5% и в 2025 году до 3,4%, следует из опубликованного во вторник доклада международной... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:35+0300
2024-06-11T16:35+0300
2024-06-11T16:35+0300
экономика
всемирный банк
мировая торговля
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ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году до 2,5% и в 2025 году до 3,4%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации. Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост объемов мировой торговли товарами и услугами составит 2,5%, что на 0,2 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе. Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя в 2025 году до 3,4%, что на 0,3 процентного пункта выше предыдущей оценки. В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост мировой торговли составит также 3,4%. Рост мировой торговли в 2023 году составил всего 0,1% по оценкам международной организации.
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всемирный банк, мировая торговля
Экономика, Всемирный банк, мировая торговля
Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году
Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году до 2,5%
ВАШИНГТОН, 11 июн - ПРАЙМ. Всемирный банк повысил прогноз роста мировой торговли в 2024 году до 2,5% и в 2025 году до 3,4%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно представленным табличным показателям, по итогам текущего года рост объемов мировой торговли товарами и услугами составит 2,5%, что на 0,2 процентного пункта выше прогноза, опубликованного в январе.
Всемирный банк также повысил прогноз роста показателя в 2025 году до 3,4%, что на 0,3 процентного пункта выше предыдущей оценки.
В докладе приводится прогноз на 2026 год, согласно которому рост мировой торговли составит также 3,4%.
Рост мировой торговли в 2023 году составил всего 0,1% по оценкам международной организации.
Всемирный банк повысил прогноз роста мирового ВВП в 2024 году