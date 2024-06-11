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Путин объяснил падение товарооборота с Турцией

Путин объяснил падение товарооборота с Турцией - 11.06.2024, ПРАЙМ

Путин объяснил падение товарооборота с Турцией

Падение товарооборота с Анкарой связано с изменением стоимости товаров, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T20:58+0300

2024-06-11T20:58+0300

2024-06-11T21:02+0300

экономика

турция

россия

товарооборот

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Падение товарооборота с Анкарой связано с изменением стоимости товаров, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом."За прошлый год, точнее за прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта", — отметил он.Глава государства выразил уверенность, что в ближайшее время странам удастся исправить эту ситуацию.Пресс-служба российского правительства указала, что товарооборот России и Турции в январе — октябре 2023 года увеличился в физическом объеме на 49,8 процента по сравнению с данными прошлого года.Уточняется, что Турция стала вторым внешнеторговым партнером России в 2022 году, оборот между странами вырос на 85,8 процента.

https://1prime.ru/20240610/torgovlya-849046052.html

турция

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турция, россия, товарооборот