Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин объяснил падение товарооборота с Турцией - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240611/tovarooborot-849086730.html
Путин объяснил падение товарооборота с Турцией
Путин объяснил падение товарооборота с Турцией - 11.06.2024, ПРАЙМ
Путин объяснил падение товарооборота с Турцией
Падение товарооборота с Анкарой связано с изменением стоимости товаров, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T20:58+0300
2024-06-11T21:02+0300
экономика
турция
россия
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Падение товарооборота с Анкарой связано с изменением стоимости товаров, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом."За прошлый год, точнее за прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта", — отметил он.Глава государства выразил уверенность, что в ближайшее время странам удастся исправить эту ситуацию.Пресс-служба российского правительства указала, что товарооборот России и Турции в январе — октябре 2023 года увеличился в физическом объеме на 49,8 процента по сравнению с данными прошлого года.Уточняется, что Турция стала вторым внешнеторговым партнером России в 2022 году, оборот между странами вырос на 85,8 процента.
https://1prime.ru/20240610/torgovlya-849046052.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/54/841385474_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_345c7417a2ad6b68f4a4f141d4e4a655.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, россия, товарооборот
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, товарооборот
20:58 11.06.2024 (обновлено: 21:02 11.06.2024)
 
Путин объяснил падение товарооборота с Турцией

Путин: снижение товарооборота с Турцией связано с корректировкой цен на товары

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Падение товарооборота с Анкарой связано с изменением стоимости товаров, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
"За прошлый год, точнее за прошлый год у нас хороший был рост, а в начале этого года у нас произошло некоторое снижение уровня товарооборота, но мы относим это, прежде всего за счет корректировки цен на основные наши товары экспорта и импорта", — отметил он.
Глава государства выразил уверенность, что в ближайшее время странам удастся исправить эту ситуацию.
Пресс-служба российского правительства указала, что товарооборот России и Турции в январе — октябре 2023 года увеличился в физическом объеме на 49,8 процента по сравнению с данными прошлого года.
Уточняется, что Турция стала вторым внешнеторговым партнером России в 2022 году, оборот между странами вырос на 85,8 процента.
Государственные флаги России и Белоруссии на здании минской филармонии. - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Россия и Белоруссия намерены увеличить товарооборот на 50 процентов
Вчера, 20:33
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала