https://1prime.ru/20240611/toyota-849048617.html

Минтранс Японии оценил подтасовки в тестах автомобилей Toyota

Минтранс Японии оценил подтасовки в тестах автомобилей Toyota - 11.06.2024, ПРАЙМ

Минтранс Японии оценил подтасовки в тестах автомобилей Toyota

Министерство транспорта Японии заявило, что шесть конкретных случаев потасовки данных испытаний автомобилей компании Toyota нарушили не только национальные... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T05:48+0300

2024-06-11T05:48+0300

2024-06-11T05:49+0300

экономика

toyota

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Министерство транспорта Японии заявило, что шесть конкретных случаев потасовки данных испытаний автомобилей компании Toyota нарушили не только национальные стандарты автопроизводителей Японии, но и международные стандарты сертификации автомобилей, установленные ООН, сообщает газета "Иомиури". "Шесть тестов, которые были признаны подтасованными Toyota, были проведены на легковых автомобилях... и были включены в 43 стандарта ООН, касающихся дорожных прошествий, содержание подтасовок нарушило не только стандарты Японии, но и стандарты ООН", - пишет издание. "Иомиури" отмечает, что благодаря стандартам ООН транспортное средство, сертифицированное в Японии, может получить сертификацию в 61 стране и регионе мира, включая Великобританию, Германию, Францию, Италию, и Южную Корею, не проходя там подобных испытаний. Если такие нарушения будут обнаружены где-либо еще, они могут повлиять на массовое производство японских автомобилей в Европе и других регионах. В июне Toyota Motor, Mazda Motor, Yamaha Motor, Honda Motor и Suzuki Motor признались в выявлении случаев подтасовок данных испытаний транспортных средств. Данные от компаний были получены после того, как японские власти на фоне скандала вокруг подтасовок в Daihatsu Industries потребовали от 85 производителей транспортных средств провести расследование и представить отчеты о наличии или отсутствии нарушений при подаче заявлений на получение типовых сертификаций.

https://1prime.ru/20240603/toyota-848772085.html

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toyota