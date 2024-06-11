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На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ

На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ

На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ

На Украине начались поджоги машин военных, так как их принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна". | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T16:51+0300

2024-06-11T16:51+0300

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На Украине начались поджоги машин военных, так как их принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна". В Интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК, территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат), нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. "В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", — сообщило издание в своем Telegram-канале. По данным издания, один случай поджога авто, которое находится на балансе ВСУ, зафиксирован в автопарке в городе Днепропетровск. "Страна" узнала, что неизвестный облил машину бензином. Второй случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", — говорится в сообщении. Третий поджог машины ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК", чтобы их не перепутали с военкоматами. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

https://1prime.ru/20240611/oruzhie-849057899.html

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всу, мобилизация, украина