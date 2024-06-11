Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240611/transport-849079340.html
На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ
На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ
На Украине начались поджоги машин военных, так как их принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна". | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T16:51+0300
2024-06-11T17:18+0300
политика
всу
мобилизация
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/83/770848330_0:118:1500:962_1920x0_80_0_0_678512fb358f6e03a1e9f18f4847aff0.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На Украине начались поджоги машин военных, так как их принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна". В Интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК, территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат), нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. "В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", — сообщило издание в своем Telegram-канале. По данным издания, один случай поджога авто, которое находится на балансе ВСУ, зафиксирован в автопарке в городе Днепропетровск. "Страна" узнала, что неизвестный облил машину бензином. Второй случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", — говорится в сообщении. Третий поджог машины ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК", чтобы их не перепутали с военкоматами. 11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
https://1prime.ru/20240611/oruzhie-849057899.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77084/83/770848330_119:0:1458:1004_1920x0_80_0_0_00278acc1ea0b3548a7fd6af2768554e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, мобилизация, украина
Политика, ВСУ, мобилизация, УКРАИНА
16:51 11.06.2024 (обновлено: 17:18 11.06.2024)
 
На Украине начали поджигать машины ВСУ, пишут СМИ

"Страна": на Украине поджигают машины ВСУ, принимая их за транспорт военкоматов

© fotolia.com / Kseniia Kavun%Украинские флаги
%Украинские флаги - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© fotolia.com / Kseniia Kavun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. На Украине начались поджоги машин военных, так как их принимают за транспорт сотрудников военкоматов. Об этом сообщило во вторник украинское издание "Страна".
В Интернете широко распространяются видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК, территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкомат), нередко избивая и применяя силу к мужчинам, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
"В разных регионах Украины вчера было совершено три поджога автомобилей военных. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах", — сообщило издание в своем Telegram-канале.
По данным издания, один случай поджога авто, которое находится на балансе ВСУ, зафиксирован в автопарке в городе Днепропетровск. "Страна" узнала, что неизвестный облил машину бензином. Второй случай произошел в Киеве в Шевченковском районе. "В 22.40 мск неизвестный поджег микроавтобус Mercedes-Benz, который принадлежит военному", — говорится в сообщении. Третий поджог машины ВСУ марки Peugeot зафиксирован в Одессе. Кроме того, как сообщает издание, военные стали клеить на свои микроавтобусы на черных номерах надпись "Не ТЦК", чтобы их не перепутали с военкоматами.
11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
На такое не рассчитывали. У ВСУ начались проблемы с западным оружием
10:50
 
ПолитикаВСУмобилизацияУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала