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В 2024 году россияне могут установить новый рекорд по тратам в интернете

В 2024 году россияне могут установить новый рекорд по тратам в интернете - 11.06.2024, ПРАЙМ

В 2024 году россияне могут установить новый рекорд по тратам в интернете

Траты россиян на покупки в интернете по итогам текущего года могут превысить 9 триллионов рублей, что на 40% больше, чем было в 2023 году, рассказал президент... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T05:43+0300

2024-06-11T05:43+0300

2024-06-11T05:43+0300

экономика

россияне

интернет

траты

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Траты россиян на покупки в интернете по итогам текущего года могут превысить 9 триллионов рублей, что на 40% больше, чем было в 2023 году, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Мы совершенно уверены в том, что по итогам 2024 года сможем увидеть все 9 триллионов оборота и даже чуть больше", - заявил он. Соколов также отметил, что доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж сейчас составляет в РФ порядка 14%, а в некоторых западных странах - доходит до 30%. "Так что, считайте, что наш рынок еще может вырасти вдвое за следующие 3-5 лет, и на нем места хватит всем", - пояснил он. В феврале АКИТ сообщила, что объем интернет-торговли в России по итогам 2023 года составил почти 6,4 триллиона рублей, что на 28% больше предшествующего года. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Полный текст интервью читайте на www.ria.ru в 10.00 мск.

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россияне, интернет, траты