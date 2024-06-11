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Исследование показало, как россияне чувствуют себя на рынке труда
Исследование показало, как россияне чувствуют себя на рынке труда - 11.06.2024, ПРАЙМ
Исследование показало, как россияне чувствуют себя на рынке труда
Большинство россиян не боятся принудительного увольнения, но одновременно активно интересуются новыми возможностями для трудоустройства - это говорит об их... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T12:04+0300
2024-06-11T12:04+0300
2024-06-11T12:04+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян не боятся принудительного увольнения, но одновременно активно интересуются новыми возможностями для трудоустройства - это говорит об их высокой мобильности и уверенности за рынок труда, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости. "Большинство россиян уверенно чувствуют себя на рынке труда вне зависимости от возраста, уровня дохода и места жительства", - говорится в исследовании. Там же отмечается, что увольнения в РФ ожидают лишь очень немногие респонденты, и это означает, что россияне намного активнее интересуются возможностями на рынке труда и более мобильны. "Доля респондентов, которые не видят себя на текущем месте работы в ближайший год или не уверены в этом, в России превышает аналогичный показатель во всех странах, вошедших в выборку", - добавляется там же. Так, на вопрос "видите ли вы себя на текущем месте работы в ближайший год", 39% респондентов в России ответили отрицательно или сказали, что не уверены. Среднемировое значение составляет 28%. В Японии так отвечают 35% респондентов, в Великобритании - 32%, в Канаде - 28%, в Индии и США - 26%, во Франции - 24%, в Германии - 19%. По словам соавтора исследования Елены Кузнецовой из "Яков и Партнёры", особенно заметна мобильность в таких сферах, как туризм, подбор персонала, логистика и банковский сектор, где готовы сменить работу до 43% респондентов. Полученные результаты также показывают, что доля респондентов, сменивших работу или находящихся в поиске работы в связи с принудительным увольнением с прошлого места, уменьшилась с 4% до 3% по сравнению с аналогичным исследованием в 2023 году.
https://1prime.ru/20240607/putin-848975393.html
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кадры, рынок труда, россия
Кадры, рынок труда, РОССИЯ
Исследование показало, как россияне чувствуют себя на рынке труда
"Яков и партнеры" и "Ромир": большинство россиян уверенно чувствуют себя на рынке труда
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Большинство россиян не боятся принудительного увольнения, но одновременно активно интересуются новыми возможностями для трудоустройства - это говорит об их высокой мобильности и уверенности за рынок труда, к таким выводам пришли эксперты "Яков и Партнёры" и исследовательского холдинга "Ромир", результаты их исследования есть у РИА Новости.
"Большинство россиян уверенно чувствуют себя на рынке труда вне зависимости от возраста, уровня дохода и места жительства", - говорится в исследовании. Там же отмечается, что увольнения в РФ ожидают лишь очень немногие респонденты, и это означает, что россияне намного активнее интересуются возможностями на рынке труда и более мобильны.
"Доля респондентов, которые не видят себя на текущем месте работы в ближайший год или не уверены в этом, в России превышает аналогичный показатель во всех странах, вошедших в выборку", - добавляется там же.
Так, на вопрос "видите ли вы себя на текущем месте работы в ближайший год", 39% респондентов в России ответили отрицательно или сказали, что не уверены. Среднемировое значение составляет 28%. В Японии так отвечают 35% респондентов, в Великобритании - 32%, в Канаде - 28%, в Индии и США - 26%, во Франции - 24%, в Германии - 19%.
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По словам соавтора исследования Елены Кузнецовой из "Яков и Партнёры", особенно заметна мобильность в таких сферах, как туризм, подбор персонала, логистика и банковский сектор, где готовы сменить работу до 43% респондентов.
Полученные результаты также показывают, что доля респондентов, сменивших работу или находящихся в поиске работы в связи с принудительным увольнением с прошлого места, уменьшилась с 4% до 3% по сравнению с аналогичным исследованием в 2023 году.