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Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо
Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо - 11.06.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо
Минсельхоз РФ напомнил производителям мяса о необходимости не допускать резких скачков цен на него, сообщили журналистам в министерстве. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T22:08+0300
2024-06-11T22:08+0300
экономика
цены на мясо
минсельхоз
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ напомнил производителям мяса о необходимости не допускать резких скачков цен на него, сообщили журналистам в министерстве. В Минсельхозе прошло совещание с ключевыми производителями мяса и представителями отраслевых союзов. На мероприятии под председательством заместителя министра Максима Титова обсудили объемы производства, ценовую ситуацию и перспективы развития отрасли. Согласно сообщению министерства, сейчас наблюдается незначительный сезонный рост цен на мясо, характерный для теплого времени года. Продукция, в зависимости от вида, подорожала у производителей за последний месяц на 0,5-3%. "Замминистра Максим Титов напомнил участникам совещания о необходимости следить за стоимостью мяса и не допускать резких скачков. При этом важно учитывать политику торговых сетей, чтобы эта продукция оставалось доступной для потребителей в период высокого сезонного спроса", - сообщили в Минсельхозе. Отмечается, что представители бизнеса со своей стороны подтвердили, что продолжат работать над обеспечением стабильной ситуации на рынке мяса, которое является социально значимой продукцией. "По оценкам отраслевых союзов, в ближайшее время цены начнут традиционно снижаться", - добавили там. В целом в 2024 году отмечается положительная динамика в мясном животноводстве. Так, в январе-апреле объемы скота и птицы на убой увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4,5 миллиона тонн. В свою очередь производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тысячи тонн, а свиней - на 8%, до 1,9 миллиона тонн, говорится в сообщении.
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цены на мясо, минсельхоз
Экономика, цены на мясо, Минсельхоз
22:08 11.06.2024
 
Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо

Минсельхоз напомнил о необходимости не допускать резких скачков цен на мясо

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа мяса в магазине "Азбука Вкуса" в Москве
Продажа мяса в магазине Азбука Вкуса в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ напомнил производителям мяса о необходимости не допускать резких скачков цен на него, сообщили журналистам в министерстве.
В Минсельхозе прошло совещание с ключевыми производителями мяса и представителями отраслевых союзов. На мероприятии под председательством заместителя министра Максима Титова обсудили объемы производства, ценовую ситуацию и перспективы развития отрасли.
Согласно сообщению министерства, сейчас наблюдается незначительный сезонный рост цен на мясо, характерный для теплого времени года. Продукция, в зависимости от вида, подорожала у производителей за последний месяц на 0,5-3%.
"Замминистра Максим Титов напомнил участникам совещания о необходимости следить за стоимостью мяса и не допускать резких скачков. При этом важно учитывать политику торговых сетей, чтобы эта продукция оставалось доступной для потребителей в период высокого сезонного спроса", - сообщили в Минсельхозе.
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Отмечается, что представители бизнеса со своей стороны подтвердили, что продолжат работать над обеспечением стабильной ситуации на рынке мяса, которое является социально значимой продукцией. "По оценкам отраслевых союзов, в ближайшее время цены начнут традиционно снижаться", - добавили там.
В целом в 2024 году отмечается положительная динамика в мясном животноводстве. Так, в январе-апреле объемы скота и птицы на убой увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4,5 миллиона тонн. В свою очередь производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тысячи тонн, а свиней - на 8%, до 1,9 миллиона тонн, говорится в сообщении.
 
Экономикацены на мясоМинсельхоз
 
 
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