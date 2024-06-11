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Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо

Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо - 11.06.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз напомнил, что не нужно допускать резких скачков цен на мясо

Минсельхоз РФ напомнил производителям мяса о необходимости не допускать резких скачков цен на него, сообщили журналистам в министерстве. | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T22:08+0300

2024-06-11T22:08+0300

2024-06-11T22:08+0300

экономика

цены на мясо

минсельхоз

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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ напомнил производителям мяса о необходимости не допускать резких скачков цен на него, сообщили журналистам в министерстве. В Минсельхозе прошло совещание с ключевыми производителями мяса и представителями отраслевых союзов. На мероприятии под председательством заместителя министра Максима Титова обсудили объемы производства, ценовую ситуацию и перспективы развития отрасли. Согласно сообщению министерства, сейчас наблюдается незначительный сезонный рост цен на мясо, характерный для теплого времени года. Продукция, в зависимости от вида, подорожала у производителей за последний месяц на 0,5-3%. "Замминистра Максим Титов напомнил участникам совещания о необходимости следить за стоимостью мяса и не допускать резких скачков. При этом важно учитывать политику торговых сетей, чтобы эта продукция оставалось доступной для потребителей в период высокого сезонного спроса", - сообщили в Минсельхозе. Отмечается, что представители бизнеса со своей стороны подтвердили, что продолжат работать над обеспечением стабильной ситуации на рынке мяса, которое является социально значимой продукцией. "По оценкам отраслевых союзов, в ближайшее время цены начнут традиционно снижаться", - добавили там. В целом в 2024 году отмечается положительная динамика в мясном животноводстве. Так, в январе-апреле объемы скота и птицы на убой увеличились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили почти 4,5 миллиона тонн. В свою очередь производство крупного рогатого скота выросло на 9,4%, до 378,2 тысячи тонн, а свиней - на 8%, до 1,9 миллиона тонн, говорится в сообщении.

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цены на мясо, минсельхоз