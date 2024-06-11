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Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в ЕС, сообщили СМИ
Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в ЕС, сообщили СМИ - 11.06.2024, ПРАЙМ
Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в ЕС, сообщили СМИ
Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в Европу в связи с повышением цены на шенгенскую визу, сообщили РИА Новости опрошенные участники... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T10:01+0300
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МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в Европу в связи с повышением цены на шенгенскую визу, сообщили РИА Новости опрошенные участники отрасли. Во второй половине мая Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении предупредила, что шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12%, стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от шести до 12 лет. "Европа последние два года перешла в разряд дорогого турпродукта. Сюда достаточно сложно стало попасть – прямых рейсов нет, только с пересадками, это долго, дорого. Люди, которые отправляются в Европу, в любом случае туда поедут, несмотря на все эти неудобства. И уж точно стоимость визы вряд ли повлияет на их решение, тем более что многие, кто отправляются в Европу, имеют либо мультивизы в паспортах, либо ВНЖ", - рассказали в пресс-службе туроператора "Русский экспресс". С этим мнением согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его мнению, повышение цены на 10 евро (то есть менее 1 тысячи рублей) никак не скажется на спросе. "Количество туристов, путешествующих по линии туроператоров в ЕС, сейчас нельзя назвать массовым. В основном путешествия в Европу выбирают туристы премиум-сегмента, для которых повышение визового сбора не так чувствительно", - резюмировали в пресс-службе туроператора "Интурист".
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туризм, ес, шенгенские визы
Экономика, Туризм, ЕС, шенгенские визы
Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в ЕС, сообщили СМИ
РИА Новости: в России не ждут снижения спроса на туры в ЕС на фоне цен на визы
МОСКВА, 11 июн – ПРАЙМ. Российские туроператоры не ждут снижения спроса на туры в Европу в связи с повышением цены на шенгенскую визу, сообщили РИА Новости опрошенные участники отрасли.
Во второй половине мая Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение министерства иностранных и европейских дел Словении предупредила, что шенгенская виза подорожает с 11 июня на 12%, стоимость составит 90 евро для взрослых и 45 евро для детей в возрасте от шести до 12 лет.
"Европа последние два года перешла в разряд дорогого турпродукта. Сюда достаточно сложно стало попасть – прямых рейсов нет, только с пересадками, это долго, дорого. Люди, которые отправляются в Европу, в любом случае туда поедут, несмотря на все эти неудобства. И уж точно стоимость визы вряд ли повлияет на их решение, тем более что многие, кто отправляются в Европу, имеют либо мультивизы в паспортах, либо ВНЖ", - рассказали в пресс-службе туроператора "Русский экспресс".
С этим мнением согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. По его мнению, повышение цены на 10 евро (то есть менее 1 тысячи рублей) никак не скажется на спросе.
"Количество туристов, путешествующих по линии туроператоров в ЕС, сейчас нельзя назвать массовым. В основном путешествия в Европу выбирают туристы премиум-сегмента, для которых повышение визового сбора не так чувствительно", - резюмировали в пресс-службе туроператора "Интурист".
Эксперт предупредил о риске снижения числа российских туристов в Турции