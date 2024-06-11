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Эксперт предупредил о риске снижения числа российских туристов в Турции

Эксперт предупредил о риске снижения числа российских туристов в Турции - 11.06.2024, ПРАЙМ

Эксперт предупредил о риске снижения числа российских туристов в Турции

Турция не потеряет российских туристов из-за дороговизны летних каникул, но уменьшение их числа вероятно, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T09:00+0300

2024-06-11T09:00+0300

2024-06-11T09:00+0300

экономика

турция

туризм

россияне

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АНКАРА, 11 июн – ПРАЙМ. Турция не потеряет российских туристов из-за дороговизны летних каникул, но уменьшение их числа вероятно, заявил РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Ранее газета Hürriyet со ссылкой на главу Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Каана Кавалоглу сообщала, что турецкий туристический сектор понес потери в 20% на российском рынке, при этом причины данной ситуации не назывались. Другая газета - Aydınlık - писала, что туристическая отрасль Турции сталкивается с трудностями из-за блокировки платежей, вызванной антироссийскими санкциями. Власти Турции не ожидают серьёзных изменений по статистике российских туристов в текущем году на фоне проблем с платежами, рассчитывают на аналогичные с предыдущими годами показатели, заявил РИА Новости источник в Минкультуры и туризма страны. "Туризм в Турции в последние годы переживает прорыв, да, цены дорогие, но высокие цены действуют на пятизвёздочные отели и полный пансион. К сожалению, стоимость сильно возросла из-за отсутствия системности в принципе all inclusive ("все включено"). Когда мы смотрим на цены по этой системе, которая не имеет другого примера в мире, они не кажутся очень высокими, поэтому туристы будут отдавать предпочтение именно Турции", - считает собеседник агентства. По его словам, исходя из оценок представителей туристического сектора, видно, что отныне предпочтение будет отдаваться отелям с завтраками. "Совершенно ясно, что Турция не потеряет российских туристов, но их количество уменьшится или увеличится не так сильно, как раньше. Мы думаем, что отели выведут свои новые инвестиции из режима "курортной деревни", - сказал эксперт. Число российских туристов, прибывающих в Турцию, может повысить прошлогодний показатель в 6,3 миллиона человек в текущем году, заявил ранее посол РФ Алексей Ерхов.

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турция, туризм, россияне