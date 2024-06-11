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Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС
Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС - 11.06.2024, ПРАЙМ
Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС
Официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано назвал условие для вступления Турции в Евросоюз... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:36+0300
2024-06-11T15:36+0300
политика
турция
санкции против рф
ес
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано назвал условие для вступления Турции в Евросоюз. Читателей портала Haber7 возмутили такие запросы.Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Недавно Стано заявил, что союз осознает важность Анкары. Однако, по его словам, Турция для присоединения к блоку должна ввести санкции против России."Чего еще изволите?", - задался вопросом читатель под ником Гость.Другие читатели отметили, что ЕС все равно не примет Турцию, подчеркнув, что Анкаре Брюссель не нужен. Пользователей портала также возмутило стремление ЕС столкнуть Россию и Турцию. Они отметили, что Москва является им другом. "Давайте станем членом БРИКС. А потом будем разговаривать с ЕС", - призвал Ходжа Насреддин."Турции нечего делать в этом болоте", - заключил Гёксель.Полный текст читайте на ИноСМИ
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турция, санкции против рф, ес
Политика, ТУРЦИЯ, санкции против РФ, ЕС
15:36 11.06.2024
 
Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС

Петер Стано: Турцию примут в ЕС, если она введет санкции против России

© РИА Новости . Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода мира. Стамбул
Города мира. Стамбул - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано назвал условие для вступления Турции в Евросоюз. Читателей портала Haber7 возмутили такие запросы.
Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Недавно Стано заявил, что союз осознает важность Анкары. Однако, по его словам, Турция для присоединения к блоку должна ввести санкции против России.
"Чего еще изволите?", - задался вопросом читатель под ником Гость.
Другие читатели отметили, что ЕС все равно не примет Турцию, подчеркнув, что Анкаре Брюссель не нужен. Пользователей портала также возмутило стремление ЕС столкнуть Россию и Турцию. Они отметили, что Москва является им другом.
"Давайте станем членом БРИКС. А потом будем разговаривать с ЕС", - призвал Ходжа Насреддин.
"Турции нечего делать в этом болоте", - заключил Гёксель.
Полный текст читайте на ИноСМИ
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