https://1prime.ru/20240611/turtsiya-849072300.html

Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС

Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС - 11.06.2024, ПРАЙМ

Санкции против Москвы – и Анкара в блоке. Турок возмутило требование ЕС

Официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано назвал условие для вступления Турции в Евросоюз... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T15:36+0300

2024-06-11T15:36+0300

2024-06-11T15:36+0300

политика

турция

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано назвал условие для вступления Турции в Евросоюз. Читателей портала Haber7 возмутили такие запросы.Турция находится в статусе кандидата в ЕС с 1999 года. Недавно Стано заявил, что союз осознает важность Анкары. Однако, по его словам, Турция для присоединения к блоку должна ввести санкции против России."Чего еще изволите?", - задался вопросом читатель под ником Гость.Другие читатели отметили, что ЕС все равно не примет Турцию, подчеркнув, что Анкаре Брюссель не нужен. Пользователей портала также возмутило стремление ЕС столкнуть Россию и Турцию. Они отметили, что Москва является им другом. "Давайте станем членом БРИКС. А потом будем разговаривать с ЕС", - призвал Ходжа Насреддин."Турции нечего делать в этом болоте", - заключил Гёксель.Полный текст читайте на ИноСМИ

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турция, санкции против рф, ес