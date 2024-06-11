Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил - 11.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240611/ucheniya-849053167.html
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил - 11.06.2024, ПРАЙМ
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил начался, российские и белорусские ВС отработают совместную подготовку, сообщило Министерство обороны... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:10+0300
2024-06-11T09:10+0300
вооружения
ядерное оружие
учения
тактическое ядерное оружие
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e4e2e71072d291ea203423fd8a3a881.jpg
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил начался, российские и белорусские ВС отработают совместную подготовку, сообщило Министерство обороны России."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.Как отметили в ведомстве, Россия и Белоруссия отработают вопросы совместной подготовки к боевому применению тактического ядерного оружия.В министерстве добавили, что второй этап направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета России и Белоруссии.Кроме того, подчеркнули в Минобороны, в рамках первого этапа учений ракетчики Южного военного округа отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков. Также авиация на практике отрепетировала снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что участие белоруссии во втором этапе учений не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
https://1prime.ru/20240610/atom-849022788.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848394840_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_262f751b0d4577e103fe8a9622abea75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ядерное оружие, учения, тактическое ядерное оружие, россия, белоруссия
Вооружения, ядерное оружие, учения, тактическое ядерное оружие, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
09:10 11.06.2024
 
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил

Минобороны России: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил начался, российские и белорусские ВС отработают совместную подготовку, сообщило Министерство обороны России.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.
Как отметили в ведомстве, Россия и Белоруссия отработают вопросы совместной подготовки к боевому применению тактического ядерного оружия.
В министерстве добавили, что второй этап направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета России и Белоруссии.
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
На грани ада. В Германии проанализировали ядерные доктрины России и НАТО
Вчера, 10:47
Кроме того, подчеркнули в Минобороны, в рамках первого этапа учений ракетчики Южного военного округа отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков. Также авиация на практике отрепетировала снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что участие белоруссии во втором этапе учений не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
 
Вооруженияядерное оружиеучениятактическое ядерное оружиеРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала