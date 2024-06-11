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Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил - 11.06.2024, ПРАЙМ
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил начался, российские и белорусские ВС отработают совместную подготовку, сообщило Министерство обороны... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T09:10+0300
2024-06-11T09:10+0300
2024-06-11T09:10+0300
вооружения
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил начался, российские и белорусские ВС отработают совместную подготовку, сообщило Министерство обороны России."В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.Как отметили в ведомстве, Россия и Белоруссия отработают вопросы совместной подготовки к боевому применению тактического ядерного оружия.В министерстве добавили, что второй этап направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета России и Белоруссии.Кроме того, подчеркнули в Минобороны, в рамках первого этапа учений ракетчики Южного военного округа отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков. Также авиация на практике отрепетировала снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что участие белоруссии во втором этапе учений не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.
https://1prime.ru/20240610/atom-849022788.html
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ядерное оружие, учения, тактическое ядерное оружие, россия, белоруссия
Вооружения, ядерное оружие, учения, тактическое ядерное оружие, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Начался второй этап учения нестратегических ядерных сил
Минобороны России: начался второй этап учений нестратегических ядерных сил
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Второй этап учений российских нестратегических ядерных сил начался, российские и белорусские ВС отработают совместную подготовку, сообщило Министерство обороны России.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации начался второй этап учения нестратегических ядерных сил", - сказано в релизе.
Как отметили в ведомстве, Россия и Белоруссия отработают вопросы совместной подготовки к боевому применению тактического ядерного оружия.
В министерстве добавили, что второй этап направлен на поддержание готовности применения ядерного оружия для обеспечения суверенитета России и Белоруссии.
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Кроме того, подчеркнули в Минобороны, в рамках первого этапа учений ракетчики Южного военного округа отработали получение спецбоеприпасов для комплексов "Искандер", снаряжение ими ракет и выдвижение в район пусков. Также авиация на практике отрепетировала снаряжение ракет "Кинжал" и вылеты в районы патрулирования.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявлял, что участие белоруссии во втором этапе учений не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.