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Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями - 11.06.2024, ПРАЙМ
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями
ВМС США проследят за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, передает CBS News. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:21+0300
2024-06-11T15:21+0300
2024-06-11T15:22+0300
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ВМС США проследят за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, передает CBS News."Эти учения не представляют угрозы для США, однако Америка отправила свой военный флот следить за русскими", — отметили в издании.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские военные корабли, включая фрегат, топливозаправщик, спасательный буксир и подводную лодку, прибудут в Гавану 12-17 июня, сообщил ранее МИД страны.За подводной лодкой проследят два американских эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следуют за тремя российскими кораблями, говорится в публикации.Американская разведка оценивает, что подводная лодка из российской группы обладает ядерной силовой установкой, но не несет оружия массового поражения.В дополнение к учениям на Кубе, российские корабли также могут посетить Венесуэлу. Это первые морские и авиационные маневры России в Карибском бассейне с 2019 года. Учения будут продолжаться в течение лета и завершатся международными военно-морскими маневрами осенью.Карибский кризис - чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Годом ранее Аммерика разместила в Турции ракеты средней дальности, которые могли долететь даже для Москвы. В ответ СССР поставил собственные силы на Кубу.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, куба, учения
Вооружения, РОССИЯ, КУБА, учения
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями
CBS News: корабли ВМС США будут следить за учениями российского флота у Кубы
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ.
ВМС США проследят за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, передает
CBS News.
"Эти учения не представляют угрозы для США, однако Америка отправила свой военный флот следить за русскими", — отметили в издании.
Российские военные корабли, включая фрегат, топливозаправщик, спасательный буксир и подводную лодку, прибудут в Гавану 12-17 июня, сообщил ранее МИД страны.
За подводной лодкой проследят два американских эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следуют за тремя российскими кораблями, говорится в публикации.
Американская разведка оценивает, что подводная лодка из российской группы обладает ядерной силовой установкой, но не несет оружия массового поражения.
В дополнение к учениям на Кубе, российские корабли также могут посетить Венесуэлу. Это первые морские и авиационные маневры России в Карибском бассейне с 2019 года. Учения будут продолжаться в течение лета и завершатся международными военно-морскими маневрами осенью.
Карибский кризис - чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Годом ранее Аммерика разместила в Турции ракеты средней дальности, которые могли долететь даже для Москвы. В ответ СССР поставил собственные силы на Кубу.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать