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Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями - 11.06.2024, ПРАЙМ
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями
ВМС США проследят за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, передает CBS News. | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T15:21+0300
2024-06-11T15:22+0300
вооружения
россия
куба
учения
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ВМС США проследят за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, передает CBS News."Эти учения не представляют угрозы для США, однако Америка отправила свой военный флот следить за русскими", — отметили в издании.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramРоссийские военные корабли, включая фрегат, топливозаправщик, спасательный буксир и подводную лодку, прибудут в Гавану 12-17 июня, сообщил ранее МИД страны.За подводной лодкой проследят два американских эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следуют за тремя российскими кораблями, говорится в публикации.Американская разведка оценивает, что подводная лодка из российской группы обладает ядерной силовой установкой, но не несет оружия массового поражения.В дополнение к учениям на Кубе, российские корабли также могут посетить Венесуэлу. Это первые морские и авиационные маневры России в Карибском бассейне с 2019 года. Учения будут продолжаться в течение лета и завершатся международными военно-морскими маневрами осенью.Карибский кризис - чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Годом ранее Аммерика разместила в Турции ракеты средней дальности, которые могли долететь даже для Москвы. В ответ СССР поставил собственные силы на Кубу.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, куба, учения
Вооружения, РОССИЯ, КУБА, учения
15:21 11.06.2024 (обновлено: 15:22 11.06.2024)
 
Эхо Карибского кризиса. Вашингтон приказал следить за российскими кораблями

CBS News: корабли ВМС США будут следить за учениями российского флота у Кубы

© РИА Новости . Василий Батанов | Перейти в медиабанкБольшой десантный корабль "Новочеркасск"
Большой десантный корабль Новочеркасск - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. ВМС США проследят за российскими кораблями, направляющимися в порт Гаваны, передает CBS News.
"Эти учения не представляют угрозы для США, однако Америка отправила свой военный флот следить за русскими", — отметили в издании.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Российские военные корабли, включая фрегат, топливозаправщик, спасательный буксир и подводную лодку, прибудут в Гавану 12-17 июня, сообщил ранее МИД страны.
За подводной лодкой проследят два американских эсминца и два корабля с буксируемыми гидролокаторами. Еще один эсминец и катер береговой охраны США следуют за тремя российскими кораблями, говорится в публикации.
Американская разведка оценивает, что подводная лодка из российской группы обладает ядерной силовой установкой, но не несет оружия массового поражения.
В дополнение к учениям на Кубе, российские корабли также могут посетить Венесуэлу. Это первые морские и авиационные маневры России в Карибском бассейне с 2019 года. Учения будут продолжаться в течение лета и завершатся международными военно-морскими маневрами осенью.
Карибский кризис - чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между Советским Союзом и Соединенными Штатами в октябре 1962 года. Годом ранее Аммерика разместила в Турции ракеты средней дальности, которые могли долететь даже для Москвы. В ответ СССР поставил собственные силы на Кубу.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Вид на Карибское море - ПРАЙМ, 1920, 10.06.2024
Москва заставила Вашингтон вспомнить о Карибском кризисе. И понервничать
Вчера, 16:18
 
ВооруженияРОССИЯКУБАучения
 
 
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