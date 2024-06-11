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Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с начала года - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с начала года
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с начала года - 11.06.2024, ПРАЙМ
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с начала года
Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в текущем году - 304,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T05:53+0300
2024-06-11T05:53+0300
экономика
россия
удобрения
бразилия
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в текущем году - 304,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы. Так, в конце весны бразильские компании приобрели удобрений из России на 304,4 миллиона долларов, что на 7% больше показателя месяцем ранее. Это стало максимальным объемом закупок с декабря 2023 года, когда стоимость импорта составила 304,6 миллиона долларов. Главным образом Россия поставляла в Бразилию калийные удобрения (166,3 миллиона долларов) и смешанные (101,4 миллиона долларов). Поставки азотных удобрений составили лишь 36,8 миллиона долларов. Россия была в мае главным поставщиком удобрений в Бразилию. На втором месте расположилась Канада с поставками на 124 миллиона долларов, тройку лидеров замыкает Марокко с 100 миллионами долларов. Израиль поставил их на 62 миллиона долларов, а Китай - на 60 миллионов долларов.
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россия, удобрения, бразилия
Экономика, РОССИЯ, удобрения, БРАЗИЛИЯ
05:53 11.06.2024
 
Россия увеличила поставки удобрений в Бразилию до максимума с начала года

Россия нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума с начала года

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Россия в мае нарастила поставки удобрений в Бразилию до максимума в текущем году - 304,4 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным бразильской статслужбы.
Так, в конце весны бразильские компании приобрели удобрений из России на 304,4 миллиона долларов, что на 7% больше показателя месяцем ранее. Это стало максимальным объемом закупок с декабря 2023 года, когда стоимость импорта составила 304,6 миллиона долларов.
Главным образом Россия поставляла в Бразилию калийные удобрения (166,3 миллиона долларов) и смешанные (101,4 миллиона долларов). Поставки азотных удобрений составили лишь 36,8 миллиона долларов.
Россия была в мае главным поставщиком удобрений в Бразилию. На втором месте расположилась Канада с поставками на 124 миллиона долларов, тройку лидеров замыкает Марокко с 100 миллионами долларов. Израиль поставил их на 62 миллиона долларов, а Китай - на 60 миллионов долларов.
 
ЭкономикаРОССИЯудобренияБРАЗИЛИЯ
 
 
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