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Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины
Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ
Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины
Украина для восстановления нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщил во вторник премьер-министр... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T13:49+0300
2024-06-11T13:49+0300
2024-06-11T13:49+0300
энергетика
украина
денис шмыгаль
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина для восстановления нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украина требует от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что системная финансовая поддержка со стороны партнеров критически важна для Украины. В то же время, по его словам, запущен ряд программ стимулирования экономики Украины, которые уже дали положительный эффект. "В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%", - уточнил премьер. Шмыгаль подчеркнул, что в особой поддержке нуждается энергетический сектор. В частности, нужно больше ПВО, больше энергетического оборудования, расширение импорта электроэнергии на Украину, помощь в децентрализации энергосистемы.
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украина, денис шмыгаль
Энергетика, УКРАИНА, Денис Шмыгаль
Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины
Шмыгаль: Украине для восстановления нужно 10-30 млрд долларов инвестиций в год
МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина для восстановления нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
"Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украина требует от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что системная финансовая поддержка со стороны партнеров критически важна для Украины. В то же время, по его словам, запущен ряд программ стимулирования экономики Украины, которые уже дали положительный эффект. "В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%", - уточнил премьер.
Шмыгаль подчеркнул, что в особой поддержке нуждается энергетический сектор. В частности, нужно больше ПВО, больше энергетического оборудования, расширение импорта электроэнергии на Украину, помощь в децентрализации энергосистемы.