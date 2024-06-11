https://1prime.ru/20240611/ukraina-849066112.html

Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины

Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины - 11.06.2024, ПРАЙМ

Шмыгаль заявил о миллиардных инвестициях для восстановления Украины

Украина для восстановления нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщил во вторник премьер-министр... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T13:49+0300

2024-06-11T13:49+0300

2024-06-11T13:49+0300

энергетика

украина

денис шмыгаль

https://cdnn.1prime.ru/img/83737/18/837371857_7:0:2523:1415_1920x0_80_0_0_170ccc9e77c9f04a8ac9812120392407.jpg

МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Украина для восстановления нуждается в ежегодных инвестициях в размере 10-30 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет, сообщил во вторник премьер-министр страны Денис Шмыгаль. "Нам нужны восстановление, доступ к внешним рынкам и улучшение логистики. Нам нужны внешние инвестиции и трансфер технологий от наших партнеров. Украина требует от 10 до 30 миллиардов долларов ежегодных инвестиций в следующие 10 лет", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он отметил, что системная финансовая поддержка со стороны партнеров критически важна для Украины. В то же время, по его словам, запущен ряд программ стимулирования экономики Украины, которые уже дали положительный эффект. "В прошлом году ВВП восстановился на 5,3%. За первые 4 месяца этого года рост на 4,4%", - уточнил премьер. Шмыгаль подчеркнул, что в особой поддержке нуждается энергетический сектор. В частности, нужно больше ПВО, больше энергетического оборудования, расширение импорта электроэнергии на Украину, помощь в децентрализации энергосистемы.

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, денис шмыгаль