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Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов - 11.06.2024, ПРАЙМ
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Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов
Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов - 11.06.2024, ПРАЙМ
Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов
Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли на 13% к апрелю, до 14,9 миллиарда долларов, следует из обзора рисков финансовых... | 11.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-11T17:48+0300
2024-06-11T17:48+0300
банк россии
валютная выручка
доллар
экспортеры
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли на 13% к апрелю, до 14,9 миллиарда долларов, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Поддержку рублю оказывали также высокие продажи валюты со стороны экспортеров. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в мае 2024 года составили 14,9 миллиарда долларов, увеличившись на 13% относительно предыдущего месяца", - говорится в обзоре. "Среднедневные чистые продажи также выросли (на 18%) и составили 743 миллиона долларов. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте 2024 года составило 97%, увеличившись на 15 процентных пунктов относительно февраля 2024 года. Увеличение этого показателя обусловлено ростом чистых продаж валюты с целью аккумулировать рублевую ликвидность для последующей выплаты дивидендов рядом компаний", - также говорится в обзоре.
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валютная выручка, доллар, экспортеры
Банк России, валютная выручка, доллар, экспортеры
17:48 11.06.2024
 
Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов

ЦБ: российские экспортеры в мае нарастили продажи валюты на 13%, до $14,9 млрд

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли на 13% к апрелю, до 14,9 миллиарда долларов, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ.
"Поддержку рублю оказывали также высокие продажи валюты со стороны экспортеров. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в мае 2024 года составили 14,9 миллиарда долларов, увеличившись на 13% относительно предыдущего месяца", - говорится в обзоре.
"Среднедневные чистые продажи также выросли (на 18%) и составили 743 миллиона долларов. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте 2024 года составило 97%, увеличившись на 15 процентных пунктов относительно февраля 2024 года. Увеличение этого показателя обусловлено ростом чистых продаж валюты с целью аккумулировать рублевую ликвидность для последующей выплаты дивидендов рядом компаний", - также говорится в обзоре.
 
Банк Россиивалютная выручкадолларэкспортеры
 
 
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