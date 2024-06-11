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Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов

Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов - 11.06.2024, ПРАЙМ

Российские экспортеры нарастили продажи валюты до 14,9 миллиарда долларов

Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли на 13% к апрелю, до 14,9 миллиарда долларов, следует из обзора рисков финансовых... | 11.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-11T17:48+0300

2024-06-11T17:48+0300

2024-06-11T17:48+0300

банк россии

валютная выручка

доллар

экспортеры

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МОСКВА, 11 июн - ПРАЙМ. Чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами в мае выросли на 13% к апрелю, до 14,9 миллиарда долларов, следует из обзора рисков финансовых рынков, подготовленного ЦБ РФ. "Поддержку рублю оказывали также высокие продажи валюты со стороны экспортеров. Чистые продажи 29 компаний из числа крупнейших российских экспортеров в мае 2024 года составили 14,9 миллиарда долларов, увеличившись на 13% относительно предыдущего месяца", - говорится в обзоре. "Среднедневные чистые продажи также выросли (на 18%) и составили 743 миллиона долларов. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте 2024 года составило 97%, увеличившись на 15 процентных пунктов относительно февраля 2024 года. Увеличение этого показателя обусловлено ростом чистых продаж валюты с целью аккумулировать рублевую ликвидность для последующей выплаты дивидендов рядом компаний", - также говорится в обзоре.

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валютная выручка, доллар, экспортеры